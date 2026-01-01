Escándalo en la Copa Africa: Gabón expulsa jugadores y suspende a la selección

La temprana eliminación de Gabón en la Copa Africana de Naciones no solo dejó un golpe deportivo, sino que desató una crisis institucional de gran magnitud. Lo ocurrido tras el último partido del grupo superó el ámbito del fútbol y provocó decisiones que sacudieron al país y encendieron el debate sobre el manejo de la selección nacional.

Lea también Confirmados los cruces de octavos de final de Copa Africana de Naciones

Un fracaso deportivo que detonó la crisis

La selección de Gabón, conocida como Las Panteras, cerró su participación en la fase de grupos con un balance alarmante, después de unas buenas eliminatorias, tres partidos jugados y tres derrotas, la última por 3-2 ante Costa de Marfil, vigente campeona del torneo. El rendimiento estuvo muy lejos de las expectativas, pese a contar con jugadores de trayectoria internacional y con una de las grandes figuras del continente, Pierre-Emerick Aubameyang.

La eliminación temprana evidenció problemas futbolísticos y de gestión que ya venían siendo cuestionados en el entorno del equipo. Sin embargo, pocos anticipaban que las consecuencias irían mucho más allá del análisis deportivo habitual.





Medidas del Gobierno y reacción de Aubameyang

Horas después de la eliminación, el ministro de Deportes de Gabón, Mamboula, anunció en televisión nacional una serie de sanciones sin precedentes, la disolución inmediata del cuerpo técnico, la suspensión de la selección nacional hasta nueva orden y la expulsión de Bruno Ecuele Manga y Pierre-Emerick Aubameyang del combinado nacional. El funcionario calificó la actuación como una “presentación deshonrosa”, justificando así la dureza de las decisiones.

El caso tomó aún más fuerza cuando se supo que el tema fue tratado en el Consejo de Ministros y que el propio presidente, expresó que el fracaso había afectado la identidad nacional. En medio de la polémica, Aubameyang respondió públicamente en redes sociales, asegurando que los problemas del equipo “son más profundos que una sola persona”, apuntando a fallas estructurales en el fútbol gabonés.





La eliminación de Gabón en la Copa África marcó un punto de quiebre. Las sanciones impuestas por el Gobierno abren un escenario de incertidumbre total para la selección y reavivan el debate sobre la relación entre el Estado y el deporte. Más allá de castigos y nombres propios, el futuro de Las Panteras dependerá de una reconstrucción profunda que devuelva competitividad, credibilidad e identidad al fútbol del país.