Confirmados los cruces de octavos de final de Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones ya definió los cruces de los octavos de final, instancia a la que avanzaron las selecciones que superaron la fase de grupos disputada en Marruecos.

El sábado 3 de enero se abrirá la ronda de eliminación directa con dos partidos de alto nivel: Senegal se medirá ante Sudán, mientras que Malí enfrentará a Túnez en búsqueda de un lugar en los cuartos de final.

Para el domingo 4 de enero están programados otros dos compromisos atractivos, con el anfitrión Marruecos enfrentando a Tanzania y Sudáfrica midiéndose frente a Camerún.

La acción continuará el lunes 5 de enero, jornada en la que Egipto chocará con Benín y Nigeria hará lo propio ante Mozambique, selección que avanzó como una de las mejores terceras.

El martes 6 de enero se cerrarán los octavos de final con los duelos entre Argelia y República Democrática del Congo, además del cruce entre Costa de Marfil y Burkina Faso.

Partidos de octavos de final de la Copa de África

Sábado 3 de enero

Senegal vs Sudán

Malí vs Túnez

Domingo 4 de enero

Marruecos vs Tanzania

Sudáfrica vs Camerún

Lunes 5 de enero

Egipto vs Benín

Nigeria vs Mozambique

Martes 6 de enero

Argelia vs RD Congo

Costa de Marfil vs Burkina Faso

Cabe recordar que el torneo contó con seis grupos de cuatro selecciones cada uno, de los cuales avanzaron a esta instancia las dos mejores de cada zona y las cuatro mejores terceras del acumulado general.

En la fase de grupos, solo dos selecciones lograron puntaje perfecto con nueve unidades: Nigeria, que ganó el grupo C, y Argelia, líder de la zona E.

Finalmente, las mejores terceras que lograron avanzar fueron Mozambique, Sudán y Benín con tres puntos, y Tanzania con dos unidades, mientras que el calendario ya proyecta los cuartos de final para el viernes 9 y sábado 10 de enero, las semifinales para el miércoles 14, el partido por el tercer puesto el sábado 17 y la gran final el domingo 18 de enero.