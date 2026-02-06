Detrás de cada gran estrella suele haber una figura clave moviendo los hilos fuera del campo. En el caso de Kylian Mbappé, ese papel lo cumple su madre, Fayza Lamari, quien no solo gestiona su carrera deportiva, sino también gran parte de su estructura empresarial.

Ahora, una cifra revelada en Europa volvió a poner el foco sobre ella. Su contrato dentro del entorno del Real Madrid la ubica económicamente por encima de varios futbolistas del plantel, algo poco habitual incluso en la élite del fútbol mundial.

Un contrato millonario que sorprende en el club

Según el diario portugués A Bola, Lamari firmó un acuerdo que le garantiza 4,5 millones de euros netos al año por la gestión integral de la carrera de Mbappé y los asuntos relacionados con su marca personal. La cifra no solo llama la atención por su volumen, sino por la comparación directa con los salarios de algunos jugadores del primer equipo.

De hecho, ese ingreso anual supera lo que perciben hasta ocho futbolistas del Real Madrid, entre ellos nombres como Brahim Díaz, Fran García y Arda Güler. Además de representar a su hijo, Fayza también administra la fundación creada en 2020, enfocada en apoyar a niños y jóvenes en educación, deporte y cultura, ampliando así su influencia más allá de lo deportivo.

Lea también Real Madrid ya prepara al sustituto de Arbeloa en el banquillo

Mbappé, eje deportivo y financiero del proyecto

El impacto económico de su madre va de la mano con el peso que tiene Mbappé dentro del club. El delantero francés no solo llegó como el gran fichaje mediático, sino como el líder del proyecto deportivo. Sus números respaldan esa etiqueta: 37 goles en 30 partidos oficiales en la temporada, repartidos entre Liga, Champions y Copa del Rey.

Con un salario de 31,25 millones de euros brutos por campaña y un valor de mercado cercano a los 180 millones, el campeón del mundo se ha convertido en la principal referencia del equipo. Incluso en medio de un rendimiento colectivo irregular, su voz ha ganado peso en el vestuario, exigiendo mayor continuidad y ambición competitiva.

La presencia de Fayza Lamari evidencia que el fenómeno Mbappé trasciende lo futbolístico. Su entorno funciona como una estructura empresarial capaz de negociar cifras comparables e incluso superiores, a las de varios profesionales del plantel merengue.

En el Real Madrid, el delantero francés no solo marca diferencias con goles, sino también en los despachos. Y en ese juego silencioso, su madre sigue siendo una pieza tan decisiva como él dentro del campo.