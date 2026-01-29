Real Madrid ya prepara al sustituto de Arbeloa en el banquillo

Sin duda, el Real Madrid no pasa por su mejor momento pues lo cierto es que el cambio de técnico a mitad de temporada no termina de convencer a la afición y ahora, se han revelado algunos nombres que podrían llegar al banquillo.

La decisión de Real Madrid CF de sustituir a Xabi Alonso por Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, a inicios de enero de 2026, prometía un giro interno basado en continuidad y conocimiento profundo del club. Sin embargo, los resultados no se han visto en el terreno de juego.

Es por esto que se ha revelado que la dirigencia del Real Madrid busca cerrar a Unai Emery, de 54 años, como nuevo mandamás del club, pero esto podría darse hasta final de temporada, pues vale la pena destacar que Emery se encuentra frente al Aston Villa de la Premier League.

"Si el Real Madrid decidiese un cambio de entrenador a final de temporada, Unai Emery sería el mejor colocado", dio a conocer el periodista Ramón Álvarez de Mon.

Ahora, se espera que el cuadro 'merengue' de a conocer una decisión sobre el mandamás que llegaría al club pero lo cierto es que Arbeloa no ha logrado convencer a la dirigencia para conservar el puesto en uno de los equipos más exigentes del mundo.

El próximo partido oficial del Real Madrid está programado para el domingo 1 de febrero de 2026, cuando recibirá al Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 22 de LaLiga española.