Estrella de la Selección Colombia se casó: así presumió a su esposo

Catalina Pérez, reconocida arquera de la Selección Colombia femenina, vivió uno de los momentos más significativos de su vida al contraer matrimonio en Italia con su pareja, José Alejandro Silva.

La noticia, que rápidamente captó la atención del entorno deportivo, mostró una faceta distinta de la guardameta bogotana, acostumbrada a ser protagonista bajo los tres palos.

Lejos de los estadios y de la presión competitiva, la futbolista celebró el amor en territorio europeo, un escenario que no es ajeno para ella, ya que gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado en el Viejo Continente.

Italia, precisamente, fue uno de los países donde comenzó a consolidarse como futbolista profesional, lo que le dio un significado especial a la elección del lugar para la boda.

A lo largo de los años, la portera internacional ha construido una trayectoria marcada por la constancia, la disciplina y la capacidad de adaptación.

Desde sus inicios en el fútbol universitario de Estados Unidos hasta su paso por ligas exigentes como la italiana, la española, la alemana y la francesa, su evolución ha sido constante.

Cada experiencia le permitió fortalecer no solo su técnica, sino también su mentalidad competitiva, un aspecto clave para cualquier jugadora que aspire a mantenerse en la élite.

El matrimonio de la futbolista no solo generó reacciones positivas entre sus seguidores, sino también mensajes de felicitación por parte de compañeras de equipo y colegas del fútbol femenino.

En redes sociales, la pareja compartió imágenes del enlace, reflejando la felicidad de un momento largamente esperado.

Aunque no hubo declaraciones extensas, una frase sencilla acompañó una de las publicaciones: “Un nuevo capítulo comienza”, palabras que resumen el significado de esta etapa personal.

Más allá del uniforme y los guantes, la arquera demuestra que es posible equilibrar la exigencia del deporte de alto nivel con la vida personal. Su boda en Italia simboliza estabilidad, madurez y una visión integral de la carrera deportiva, algo cada vez más valorado en el fútbol moderno.

Catalina Pérez inicia una nueva etapa lejos del ruido mediático habitual, pero sin perder de vista sus objetivos profesionales. El balón seguirá rodando, los retos deportivos continuarán y las convocatorias llegarán, pero ahora con la tranquilidad de haber consolidado un proyecto de vida.