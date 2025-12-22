Selección Colombia: ¿En qué posición del ranking FIFA terminó en 2025?

La Selección Colombia no logró uno de los grandes objetivos para llegar al Mundial como cabeza de grupo. En este histórico evento de 48 selecciones, los primeros nueve del ranking FIFA tuvieron ese privilegio en el Bombo 1. Colombia terminó en la casilla 13 días antes de que se llevara a cabo el respectivo sorteo de la fase de grupos.

Sorteado en el Bombo 2, Colombia quedó emparejado con un grupo que podría sacar adelante ganando sus dos primeros partidos frente a Uzbekistán, el repechaje internacional 1 que saldrá de la llave entre Jamaica, Nueva Caledonia o la República Democrática del Congo y Portugal.

Colombia superó a Nueva Zelanda y a Australia en el mes de noviembre que le permitió mantenerse en la decimotercera casilla dentro del Ranking de la FIFA a nivel de selecciones. Aunque fueron en el mes pasado, diciembre tuvo en cuenta esos resultados frente a neozelandeses y australianos para definir una nueva entrega del escalafón.

LA POSICIÓN DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL RANKING FIFA DE DICIEMBRE

Teniendo en cuenta esos dos resultados de la Selección Colombia, la FIFA no afectó ni benefició al combinado nacional que se quedó en la misma posición. El seleccionado cafetero sigue en la casilla 13 sin cambios dentro del puntaje del mes de noviembre con 1701,3 en los dos meses.

La Selección Colombia ha entrado en un momento en el que no se mueve de la posición 13 en el ranking FIFA desde septiembre. Ya han pasado tres meses y no ha podido ascender otras casillas para meterse dentro del top 10 de las selecciones a nivel mundial.

Con esto, Colombia es la tercera mejor selección del continente sudamericano después de Argentina que está en la segunda casilla y Brasil que es la quinta mejor del mundo, de acuerdo con el ranking FIFA. Luego, Colombia aparece. La próxima actualización será el 18 de enero en donde no habrá partidos de Fecha FIFA ni otros partidos que puedan ayudar a que asciendan puestos.

EL RANKING DE LAS SELECCIONES QUE ENFRENTARÁ COLOMBIA EN EL MUNDIAL

En la Copa del Mundo, Colombia deberá enfrentar a Uzbekistán que debutará en la competencia. También se verá las caras con quien triunfe en la llave de Jamaica, Nueva Caledonia o Iraq y finalizará ante Portugal. De ahí, solo los lusos están en 8 una mejor posición.

Portugal es la sexta del mundo con un puntaje de 1760.36. Colombia saca mucha diferencia frente a sus rivales del Mundial exceptuando a los lusos. Luego viene Uzbekistán que es 50. Luego, en la posición 56 se encuentra la República Democrática del Congo. Le siguen Jamaica en la casilla 70 y Nueva Caledonia en la 150, bajando un puesto a comparación de noviembre.