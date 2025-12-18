[Fotos] Bien 'Enamorado'; ella es la novia del delantero del Junior

José Enamorado fue el gran protagonista del Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay 2025-II. El atacante se echó el equipo al hombro y marcó tres de los cuatro goles con los que el conjunto ‘tiburón’ superó con claridad al Deportes Tolima en la serie decisiva.

Su velocidad, desequilibrio y efectividad frente al arco marcaron la diferencia en una final que terminó siendo ampliamente favorable para el cuadro barranquillero, confirmándose como el hombre más determinante en estos partidos por el título.

En otras noticias: Bayern Múnich felicitó a Junior por su título de liga en Colombia

¿Quién es la novia de José Enamorado?

Nacido en el departamento del Atlántico hace 26 años, Enamorado atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. Su crecimiento ha sido sostenido y hoy es uno de los futbolistas más destacados del fútbol colombiano, un buen momento que también se traslada al ámbito amoroso.

Lejos de las canchas, el delantero mantiene una relación sentimental estable con Sophie Reza (con quien tuvo un bebé), vínculo que al parecer se remonta hasta la etapa en la que José vestía la camiseta del Real Cartagena, en 2021, cuando aún daba sus primeros pasos para consolidarse en la élite.

El futuro de Enamorado tiene pinta de trasladarse al extranjero

El rendimiento del atacante en la más reciente temporada no pasó desapercibido. En la Liga BetPlay acumuló 8 goles y 4 asistencias, cifras que lo ubicaron entre los jugadores ofensivos más influyentes del campeonato.

Este desempeño ha llevado a que distintos sectores de la prensa lo mencionen como una posible alternativa para la Selección Colombia, de cara a la conformación de la nómina que disputará el Mundial de 2026.

Además, el futuro inmediato de José Enamorado parece estar lejos de Barranquilla. Todo apunta a que el delantero podría dar el salto al fútbol internacional en este mercado de fichajes, incluso, su nombre ha sido vinculado en rumores con clubes de peso en el continente, entre ellos River Plate, lo que refleja el impacto que ha tenido su explosión futbolística en el radar internacional.