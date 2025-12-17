Junior tendría reemplazo de Enamorado: harán intento por jugador de Selección Colombia

Después de una noche mágica en la que no se vieron superados en la final de la Liga BetPlay 2025-II frente al Deportes Tolima ni en Barranquilla ni en Ibagué, el Junior logró dar el golpe con la undécima estrella. Un abultado 4-0 en el marcador global dejó al elenco juniorista como el mejor equipo del semestre.

Con la clasificación para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, seguramente habrá varias bajas, pero la necesidad de los directivos es poder mantener la base que logró el título en Colombia. Pese a esto, se habla bastante del nombre de José David Enamorado que podría salir de la institución.

River Plate pisa fuerte con posibilidades de llevarse al extremo y sus compañeros en el Junior dejaron entrever que efectivamente se iría al exterior después de ser el mejor futbolista a lo largo del segundo semestre. En ese orden de ideas, Junior tendría que buscar alternativas y ya tendría su reemplazo definido.

LUIS FERNANDO MURIEL, EL DELANTERO QUE QUIEREN EN JUNIOR

Justo después del título y cuando se especula tanto con la posible ausencia de José Enamorado, Luis Fernando Muriel vuelve a sonar bastante como un refuerzo en Junior. El futbolista que dejó huella en Italia y que tiene contrato con el Orlando City es un objetivo para la Copa Libertadores.

No será fácil porque tiene contrato por un año más con el equipo de la Florida, pero harán intentos para poder ficharlo en este siguiente año en el que deberán defender la corona, la Copa Libertadores y afrontar la Superliga y la Copa BetPlay

Mariano Olsen afirmó en las últimas horas que está más que confirmado que el club barranquillero está en busca de contratar a Luis Muriel que tuvo paso en la Selección Colombia. Anteriormente, el periodista argentino reveló que Orlando City lo dejaría salir en condición de cedido si el equipo interesado comparte el pago del salario.









Además, Juan Salvador Bilardo también indicó que Junior buscará hacer otros intentos en fichar al polivalente jugador colombiano ex Selección Colombia. Llegar a Colombia también puede ser interesante con ese objetivo de volver a una convocatoria, pues, jugaría la mayoría de los partidos, tendrá competencia internacional y sería uno de los grandes referentes.









A Luis Fernando Muriel seguramente también le interesaría, dado que nunca ha ocultado su amor por la institución atlanticense. Estuvo presente en Barranquilla para ver la primera final y dialogó para El Heraldo que, “vamos a ver. Son muchas cosas que se tienen que dar para dar un paso así. Ojalá que sea pronto, todavía tengo un año de contrato entonces, como digo, a veces la voluntad de uno no termina de influir del todo".

El nacido en Santo Tomás, Atlántico agregó que no depende de él, sino de su familia. Sin embargo, su esposa e hijas les llama la atención volver al país, “mi esposa, hijas, serían las más contentas que yo venga a Barranquilla. Se trata también de lo contractual, lo económico podría ser un factor importante".