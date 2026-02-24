El Bayern Múnich ni siquiera necesitó exigirse demasiado para superar este sábado al Eintracht Francfort, al que doblegó con dos goles de Harry Kane y uno de Pavlovic, los dos primeros del minuto 16 al 20, para reafirmar su liderato, su condición única de favorito y advertir al Borussia Dortmund antes del 'Clásico' decisivo. Previo al duelo, Luis Díaz fue protagonista de una divertida dinámica con el equipo bávaro.

Luis Díaz y la curiosa cláusula que tiene en Bayern Múnich

En las últimas horas se ha dado a conocer que Luis Fernando Díaz tendría una importante cláusula en su contrato con Bayern Múnich.

El colombiano está obligado a tomar clases de alemán, las cuales se registrarían entre dos y tres veces por semana, se le realizarían evaluaciones periódicas para determinar su evolución, según detalló el diario alemán Bild.

Los números de Luis Díaz, en su llegada al Bayern son abismales, 13 goles y 10 asistencias, solo en la Bundesliga, en donde se ha llevado elogios de por parte de sus compañeros y rivales.

El colombiano espera un gran juego del Bayern contra el Dortmund: "Siempre los enfrentamientos con el Bayern han sido muy buenos. Me motiva mucho poder jugar este partido de visita. Haré lo mejor posible por ayudar a mi equipo como siempre”.

En el gigante de Baviera, el colombiano registra 29 participaciones de gol, las cuales se reparten en 17 anotaciones y 12 asistencias, si se contabilizan todas los certámenes.

Dinámica del Bayern Múnich con Luis Díaz: Durán sería el villano en una hipotética película

¿Si hicieran una película de tu carrera, qué personaje interpretarías?

Peter Parker, Spiderman

¿Cuál compañero de la carrera sería tu mejor amigo en la película?

Daniel Muñoz.

¿Qué entrenador sería tu mentor en tu carrera?

Julio Comesaña.

¿Quién sería el villano principal?

Jhon Jader Durán.