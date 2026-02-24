Infantino, presidente de la FIFA, aterriza en Colombia: conozca la importante razón

La Federación Colombiana de Fútbol presentó este martes el Centro de Alojamiento y Alto Rendimiento de la sede deportiva de las selecciones Colombia, en Alameda del Río, en Barranquilla.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aterrizaron en Barranquilla

El presidente de la FCF Ramón Jesurun Franco, estará acompañado del máximo dirigente del fútbol mundial, Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), también asistirá a la inauguración de este espacio.

Infantino y Domínguez arribarán a la ciudad en vuelos privados, después de 2 de la tarde. Primero se trasladarán a la sede de la FCF, donde compartirán con los otros invitados especiales, figuras legendarias como Carlos Valderrama, Willington Ortiz, Faustino Asprilla, Óscar Córdoba, entre otros.

Desde las 3:00 p. m. se dará el recorrido por la sede, a las 5:30 p. m. se llevará a cabo la conferencia de prensa de la presentación oficial, finalizando el acto con un partido amistoso sub 17 contra el seleccionado de Brasil.

Segunda ocasión que Infantino visita la capital del Atlántico, estuvo en octubre de 2021 presenciando la apertura de la sede deportiva de la FCF y el partido de eliminatoria a Catar-2022 entre Colombia y Ecuador.

¡Cuenta con todos los estándares! Inauguración del hotel de concentración de la Selección Colombia

Contado por el presidente de la Federación: “El hotel tiene 48 habitaciones. Está dividido en dos niveles repartidas, equitativamente en cada uno de esos pisos. Tiene espacio para fuegos lúdicos, tiene espacio para fisioterapia y alguna otra herramienta que para jugadoras y jugadoras es importante. Y como dije, se complementa ya con el resto de la sede que como ustedes saben y conocen, pues no solo tiene las canchas de juego que es primordial, obviamente el tema de una cocina absolutamente industrial, gimnasio, piscina y zonas húmedas, el tema de oficinas médicas”.

Ramón Jesurún complementó la información del complejo deportivo: “En fin, absolutamente todo lo que se necesita para una concentración de estándares de calidad, creemos que cuando ellos lleguen a la concentración no necesitan salir absolutamente a nada, diferente que a distraerse; si el técnico o los técnicos de turno lo consideran, pero ahí van a encontrar absolutamente todas las herramientas necesarias para una magnífica preparación”.