En plena etapa de adaptación a su nuevo club, James Rodríguez también aceptó un reto fuera de las canchas. El volante colombiano, reciente incorporación del Minnesota United FC, se puso en manos del barbero conocido en redes como “jaybeeniconic”, quien compartió con orgullo el cambio de imagen del capitán de la Selección Colombia.

James Rodríguez suma entrenamientos y busca ritmo competitivo en la MLS

James, que firmó por seis meses con opción de extender su vínculo hasta diciembre, afronta su decimotercera experiencia profesional con la mira puesta en el Mundial 2026.

El propio barbero publicó en TikTok su emoción por atender al cucuteño. En los videos, destacó la trayectoria del mediocampista, recordando su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich, y lo calificó como “el mejor jugador en la historia de Colombia”. Las publicaciones rápidamente captaron la atención de aficionados.

A la espera de su posible debut el 21 de febrero frente a Austin FC, James no solo asume el desafío deportivo en Estados Unidos, sino que también comienza a marcar tendencia fuera del campo, en una nueva etapa que ilusiona a todo un país.

James Rodríguez es protagonista en redes sociales por un video en el que acepta el desafío de cortarle el pelo, en la primera conversación en plena calle el capitán de la Selección Colombia dijo: “¿Puedes ahora luego? Sí. cortar él a los argentinos, al panameño. ¿Puedes ahora? Sí, con gusto. Estoy por aquí, le he cortado a varios equipos del torneo. Aquí tengo las cosas. Ok, si quieres Vamos a cenar ahorita no. En media hora nos vemos en la entrada”.

Un rato después se publicó un nuevo video del colombiano luego de pasar por las manos del afamado barbero.