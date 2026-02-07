Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Deportivo Cali

Gamero tiene estudiado a Millonarios: ¿Y al profe Bustos?

Apasionante duelo por la fecha 5 de la Liga Beteplay, en rueda de prensa el técnico del Cali habló de sus ex dirigidos.
Camilo Nieto
Alberto Gamero confirmó otra baja en el Cali y diálogos con un arquero
Alberto Gamero, técnico del Cali // Colprensa

En la previa del partido Gamero se llevó el protagonismo en rueda de prensa previa al juego dominical contra Millonarios en Palmaseca. El entrenador dejó un completo análisis de Millonarios y de lo que puede hacer su nuevo entrenador.

Análisis de Alberto Gamero al partido de la fecha: Deportivo Cali recibe a Millonarios en Palmseca

Gamero comenzó: “Bueno, hemos hecho un análisis de acuerdo con lo que estaba dirigiendo el profe Bustos. Es un técnico que le gusta al portero 5-3-2 lo hizo en Universitario, lo hizo en Olimpia. Es un técnico que le gusta el portero 4-4-2 lo hizo en Universitario y lo hizo en Olimpia. Y es un técnico que le gusta el portero 4-3-3”.

Próximo rival de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub20: fecha y hora

Lea también

Próximo rival de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub20: fecha y hora

El técnico del Cali aseguró que el nuevo entrenador tiene material con qué aplicar las estructuras de juego que más le gustan: “Analizando nosotros en la nómina de Millonarios, hay dos estructuras donde él se puede inclinar mucho porque tiene los jugadores. Nosotros en la práctica le dimos a entender a ellos nuestra prioridad, pero también dándoles una idea a ellos de cómo enfrentar estas diferentes estructuras.

Una etapa de cinco años le da autoridad para hablar de Millonarios: “Yo conozco casi que el 70%, 80 % de los jugadores de Millonarios. Los conozco, pero no conozco ni siquiera el 5% de cómo juega el profe. Por eso me estoy guiando de partidos anteriores en otros países”.

Alberto Gamero reveló su análisis del equipo embajador: “Claro, sé que tiene tres centrales fuertes, Mosquera, Llinás y Arias. Sé que tiene dos carrileros o dos marcadores, yo conozco dos que son Banguero y Martínez, hasta el mismo Xander, les llegó a Valencia, es un jugador que tiene muy buena patada, tiene buen tiro libre, tiene buen centro”.

Cali enfrenta a Millonarios en el clásico de la fecha, ambos llegan con necesidad de sumar de a tres: “Conozco en la mitad de la cancha que tiene a Vega y a Victoria, los tuve y del castillo. Le llegó Mateo García. Ureña está pulsado. entonces ahí dentro de esos tres o cuatro va a escoger a tres o dos, de experiencia tiene a Mateo García y a Vega”.

Gamero no terminó ahí, el balance pasó por los extremos, tema que lo aquejó en su última etapa por el cuadro embajador: “Entendido que tiene extremos, Alex Castro lo tuve en Tolima y tuve a Beckam, dos zurdos. Tiene a Angulo, que es un jugador que nosotros nos hayamos fijado en él, que te juegan con perfil cambiado y que es un jugador interesante. A Darwin, que es un jugador que lo quieren tirar a veces extremo, a veces de volante diez”.

Gamero analiza a Millonarios: "yo conozco a los jugadores, lo que sí estamos descifrando es qué estructura nos va a montar"

Alberto Gamero, técnico del Cali, tuvo un apartado especial para los artilleros: “Los cuatro punta, los cuatro puntas son cuatro jugadores de áreas, uno bien, el otro va, uno toma ahí más punzante, otros son más más de pronto de venir a laborar”.

¡Mensaje de bienvenida para James Rodríguez! Esto dijo el 'Cucho' Hernández

Lea también

¡Mensaje de bienvenida para James Rodríguez! Esto dijo el 'Cucho' Hernández

Finalmente Gamero concluyó con el portero mismo: “Repito. A Novoa lo conozco hace mucho tiempo. Entonces, yo conozco a los jugadores, lo que sí estamos descifrando es qué estructura nos va a montar, pero nosotros tenemos dentro de cualquier estructura que él vaya a montar, nosotros tenemos que estar seguros que es lo que vamos a hacer en la cancha con lo que nos monte”.

En esta nota

Deportivo Cali Millonarios Liga Betplay FPC