Jutta Leerdam, la patinadora que brilla en los Olímpicos de invierno

Los Juegos Olímpicos de invierno están en pleno desarrollo en Milano Cortina. El certamen ha dejado grandes sorpresas, mientras que otras figuras de las justas han revalido su condición.

Uno de los nombres más mencionados es el de la patinadora neerlandesa Jutta Leerdam, quien se ha destacado por sus logros en las pruebas de velocidad.

Lea también Colombia repite la hazaña: jugará la final de la Copa América y los Olímpicos de 2028

Leerdam se colgó la medalla de oro en los 1000 metros velocidad del patinaje sobre hielo y se quedó con la presea de plata en los 500 metros velocidad.

De esta manera, la neerlandesa llegó a tres preseas en su palmarés Olímpico, teniendo en cuenta que en las justas de Pekín 2022 fue plata en los 1000 metros velocidad.

Jutta Leerdam brilla también por su belleza

Lea también Nómina y calendario de la Selección Colombia en el Panamericano Élite de Pista en Santiago

La patinadora Jutta Leerdam también se ha robado todas las miradas en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina por su belleza, carisma y actitud fuera de las pistas de competencia.

Leerdam, que también es reconocida por ser la pareja del youtuber, actor y boxeador Jake Paul, se ha quedado con los flashes por su estilo y además por la actitud de demostrar que las mujeres bonitas también pueden brillar en unos Juegos Olímpicos.