Nómina y calendario de la Selección Colombia en el Panamericano Élite de Pista en Santiago

La Federación Colombiana de Ciclismo dio a conocer la nómina que tendrá la Selección Colombia 'Colombiana' de Pista que disputará el Campeonato Panamericano de Pista Élite.

El equipo nacional tendrá a John Jaime González como director técnico y estará conformado por 13 pedalistas para las pruebas de velocidad y semifondo del 18 al 22 de febrero en el Velódromo de Peñalolén.

Kevin Santiago Quintero, excampeón mundial y actual campeón panamericano del keirin lidera a la Selección Colombia 'Colombiana'.

También está confirmada Stefany Cuadrado, campeona panamericana del kilómetro y medallista mundial de bronce en el keirin.

Se destaca la presencia de Santiago Ramírez, Cristian Ortega, Rubén Murillo, Juliana Gaviria y Marianis Salazar.

En la modalidad de semifondo, Colombia contará con Jordan Parra, Anderson Arboleda, Juan Esteban Arango, Brayan Sánchez, Elizabeth Castaño y Luciana Osorio, múltiple campeona panamericana de pista juvenil, quien debutará en la categoría élite.

Calendario del Campeonato Panamericano de Pista Élite

Las actividades del Campeonato Panamericano de Pista Élite darán inicio el 18 de febrero con las clasificaciones en la persecución por equipos en ambas ramas, y las clasificaciones y final de la velocidad equipos damas y varones y del scratch femenino.

El jueves 19 de febrero se disputarán las clasificaciones del sprint femenino y del keirin masculino en la mañana, mientras que en la tarde se disputarán las finales de la persecución por equipos, del scratch y el keirin masculino, y de la eliminación femenina.

El viernes 20 se correrán la clasificación y rondas del sprint masculino; la persecución individual masculina y el desarrollo del ómnium femenino en sus cuatro pruebas. Este día también se definirán los campeones en el sprint y en el ómnium femenino, la persecución y la prueba por puntos masculina.

La actividad de certamen terminará el sábado 21 y el domingo 22 con las finales en persecución individual, la prueba por puntos y el kilómetro femenino, y del ómnium y el sprint en los varones y en eliminación y el kilómetro masculino; el keirin femenino y la madison en ambas ramas, respectivamente.

El Campeonato Panamericano de Pista Élite dará puntos para el ranking internacional.