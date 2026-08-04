Lamine Yamal está de vacaciones en Cartagena

Lamine Yamal, la gran estrella del FC Barcelona y de la selección de España que recientemente se coronó campeón del Mundo, está disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Cartagena, Colombia, antes de sumarse a los trabajos de pretemporada de cara a la campaña 2026/2027.

Lamine Yamal está en Cartagena

En la mañana de este martes 4 de agosto, a Lamine Yamal se le vio en Cartagena, más específicamente en el centro de la capital del departamento de Bolívar.

Adicionalmente, se conoció que Yamal está hospedado en una lujosa propiedad privada de la zona peninsular de las Islas del Rosario.

La presencia de Yamal en el centro de Cartagena causó revuelo en las personas que habitualmente transitan por este sector, quienes no dudaron en tomar varios videos y fotos del futbolista del FC Barcelona.

Otra figura del fútbol está en Cartagena

La presencia de Lamine Yamal en Cartagena se suma a la del guardameta mexicano Guillermo 'memo' Ochoa, quien también dejó ver en sus redes sociales que disfrutaba de sus vacaciones en la capital del departamento de Bolívar.

Ochoa no se mantuvo en el anonimato, ya que compartió un video en sus redes sociales caminando por las calles del centro de la ciudad, en donde fue rodeado por fanáticos, cantantes y más personas que lo reconocieron y no dudaron en saludarlo.