Leandro Castellanos, ex arquero de Santa Fe, teme por su vida tras atentado a su hermano

Leandro Castellanos, exarquero de Independiente Santa Fe y actual concejal de Bogotá, manifestó públicamente temor por su vida y la de su familia, luego del atentado del que fue víctima su hermano, el senador Jairo Alberto Castellanos, en hechos ocurridos en Yopal.

En el atentado murió uno de los integrantes del esquema de seguridad del congresista, mientras que Jairo Castellanos salió ileso, pero claramente mantiene zozobra por la seguridad de su entorno familiar y político.

Lea también [Video] Presidente de Santa Fe expuso a Sencia y reveló el cobro de millonarias cifras

El episodio generó incertidumbre y preocupación entre los allegados, pues realmente fue un hecho de gravedad el ataque registrado en la capital del departamento de Casanare, según algunas versiones, por perpetuado por integrantes del ELN.

Reacción de Leandro Castellanos al atentado a su hermano

A través de sus redes sociales, Leandro Castellanos reposteó un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece su hermano relatando lo sucedido, agradeciendo el apoyo recibido y enviando condolencias a la familia del colaborador fallecido.

Además del video, el exfutbolista publicó un mensaje en el que expresó su profunda preocupación por lo ocurrido y dejó ver el impacto emocional que ha tenido el atentado en su núcleo familiar.

“Siento temor por la vida de mi familia, mis hermanos y sus familias, la de mis hijos, mi esposa y la mía”, escribió Leandro Castellanos, dejando en evidencia la angustia que atraviesa tras el violento episodio.

¿Quién es Jairo Castellanos, hermano de Leandro?

Jairo Alberto Castellanos, de 47 años, cuenta con una amplia trayectoria en la política regional. Fue concejal de Toledo, Norte de Santander, municipio del que es oriundo junto a su hermano Leandro.

Posteriormente, hizo parte de la Asamblea Departamental de Norte de Santander y más adelante se desempeñó como alcalde de Toledo, antes de dar el salto a la política nacional como senador de la República.

Pese a la situación de seguridad que atraviesa su familia, se confirmó que Leandro Castellanos continuará ejerciendo sus funciones como concejal de Bogotá, mientras se espera que las autoridades avancen en las investigaciones para esclarecer el atentado y garantizar la protección de los afectados.