[Video] Presidente de Santa Fe expuso a Sencia y reveló el cobro de millonarias cifras

El tema del momento en el fútbol colombiano infortunadamente pasa por el mal manejo que Sencia, empresa administradora del estadio El Campín, le ha dado al que posiblemente es el escenario deportivo más importante del país. El poner los eventos extradeportivos por encima de los intereses de los clubes tradicionales de la capital ha generado discordia.

La condición de la gramilla de El Campín es pésima y no estaba de esa forma desde hace casi dos décadas, razón que llevó a futbolistas, cuerpos técnicos, dirigentes, hinchas y algunos periodistas a alzar la voz con el fin de que sea mejoradas las condiciones de la cancha en pro del buen desarrollo del fútbol profesional.

Tal fue la presión, que Sencia atendió al llamado de los clubes y optó por someter la cancha a un tratamiento para su mejora, lo que obligó a que durante unos días cesen los partidos de fútbol profesional en El Campín, obligando a reprogramar tres juegos. Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, dijo abiertamente que se va a priorizar el fútbol sobre los conciertos, pues estos últimos son los que más afectan la cancha.

A la par, los clubes bogotanos más tradicionales, sobre todo Independiente Santa Fe, se sostienen en que es clave que la administradora del estadio cumpla con su promesa de adelantar trabajos para mejorar la grama de El Campín. Y este viernes, Eduardo Méndez, presidente del León, expuso a Sencia acerca de los cobros que se hacen para alquiler del escenario, justificando su exigencia.

Eduardo Méndez se refirió a las exigencias de Sencia para alquilar El Campín

El presidente de Santa Fe sostuvo un diálogo con Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores' de RCN y Win Sports en la mañana de este viernes, donde reveló las condiciones con las que debe cumplir el club para acceder a El Campín, enfatizando en los costos.

Inicialmente, Méndez reveló que cada vez que Santa Fe alquila El Campín, debe proporcionarle a Sencia -sin recibir dinero a cambio-, unas 663 boletas que en taquilla costarían alrededor de $112 millones, estas, según le han explicado, son para "regalar a las personas interesadas en comprar palcos del nuevo estadio".

Acerca del canon de arrendamiento, Méndez confirmó que se trata de cerca del 12.48 %, y que el pago por el alquiler de El Campín es relativo y tiende a variar, pero "se podría hablar de entre $370 y $500 millones dependiendo del partido".

Posteriormente, el presidente indicó que los clubes le dan poco uso al estadio, pues, según él, hay "un partido por cada 7,5 días en El Campín, sumando los juegos de Santa Fe y Millonarios, entre los planteles masculino y femenino".

El Campín no solo es alquilado para partidos profesionales y conciertos

Méndez fue claro y expuso algo que una parte de la población no conoce, y es que El Campín "no solo se alquila para actividades escénicas sino sociales", como matrimonios y partidos entre equipos amateur.

Enfocándose en los conciertos, el presidente recordó que, en el caso específico de Independiente Santa Fe, "hemos tenido que jugar partidos a tres cuartos de estadio", pues ha habido casos en que no se ha alcanzado a desmontar el escenario de conciertos previos.

Por último, Méndez reconoció que hay externos que pretenden apoyar a los clubes bogotanos en su lucha por ser la prioridad para el uso de El Campín, pues comentó que "hay concejales que están dispuestos a ayudarle al fútbol", y finalizó apuntando que una de las intenciones es que "declarar a El Campín como patrimonio histórico".