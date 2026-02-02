No ha comenzado la temporada en la Fórmula 1 y Lewis Hamilton rompió en dos ocasiones los titulares de la prensa, el primero es por su inesperado número uno en con su Ferrari en los primeros ensayos no oficiales de pretemporada. El segundo, fuera de la pista, por su nueva relación con Kim Kardashian.

Aún no son los ensayos oficiales de la temporada, los cuales serán en un par de semanas en el mes de febrero en Bahrein, y es que el nuevo rediseño de los Fórmula 1 baraja de nuevo la grilla, dejando a los Ferrari en una opción expectante, y más luego de los primeros test en Barcelona, donde el siete veces campeón de la categoría.

Hamilton, piloto de Ferrari: la primera semana de marzo se abre el telón en Australia en la Fórmula 1

Ferrari no ha tenido los mejores años, y el últimos y primero de Hamilton con la marca en el 2025 sirvió de aprendizaje para el campeonato que está por comenzar. La primera semana de marzo se abre el telón en Australia.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian acaparan la prensa, y sobre todo en las redes sociales. De acuerdo con una revelación del medio de comunicación británico The Sun, el piloto de Fórmula 1 y la empresaria estadounidense comenzado una relación sentimental.

Aunque la información se manejó con el “supuesto”, los detalles difundidos son suficientes para desatar una ola de especulaciones a nivel mundial. Según el medio inglés, ambos protagonizaron una escapada privada de fin de semana en el Reino Unido, lejos del ruido habitual que rodea sus vidas públicas.

El destino elegido habría sido Estelle Manor, un exclusivo complejo ubicado en los Cotswolds, una zona conocida por su tranquilidad, lujo y altos estándares de privacidad, frecuentada por celebridades que buscan discreción absoluta en el Reino Unido.

Kim Kardashian habría viajado desde Los Ángeles en su jet privado, acompañada por un equipo de seguridad, para reencontrarse con Hamilton. Una vez en el lugar, todo habría sido cuidadosamente planificado para evitar miradas indiscretas: accesos restringidos, personal reducido y un discreto despliegue de seguridad.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian: "Todo se mantuvo en silencio; claramente querían tiempo para ellos dos"

Entre los detalles que más han alimentado los rumores figura una cena íntima en un salón privado y un masaje en pareja: “Todo se mantuvo en silencio; claramente querían tiempo para ellos dos”, aseguró el medio The Sun.

Hamilton y Kardashian se conocen desde hace años y han coincidido en numerosos eventos internacionales. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información, el portal TMZ aseguró hace unas horas que la pareja también se le vio en una cena romántica en París. La Fórmula 1 y el universo Kardashian podrían haber encontrado un inesperado punto de unión.