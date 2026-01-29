Luis Díaz y Silvestre se juntaron: ¿qué tienen planeado?

Cada vez falta menos para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial en la que se espera ver protagonismo de la Selección Colombia, la cual llega con las expectativas bastante altas por lo que es su presente deportivo, tanto en lo que fueron las eliminatorias como en los compromisos amistosos que se han venido llevando a cabo como preparación.

Los jugadores de la 'tricolor' pasan por su mejor momento de manera individual en cada uno de sus clubes, Camilo Vargas, Luis Suárez, Jhon Córdoba, pero el que se roba todo el protagonismo sin duda alguna es Luis Díaz, no solo por su gran rendimiento en el Bayern Múnich, sino por que también empieza a brillar en el mundo del espectáculo, en esta ocasión por un junte con Silvestre Dangond.

Lea también [Video] Juan Fernando Quintero hizo doblete en River Plate vs Gimnasia

Luis Díaz y Silvestre Dangond alistan canción

El tema ha empezado a ser presentado con pequeños adelantos en plataformas como TikTok e Instagram, donde tanto Dangond como Díaz compartieron un video en el que aparecen bailando y celebrando la energía del ritmo. El video que se ha hecho popular en redes está acompañado de un emotivo mensaje que dice: “La música nos une. El fútbol nos mueve. Y cuando se juntan… pasa esto…”.

La canción se llamará “Ganas de Tenerla” y se perfila como un tema cargado de ritmo y sentimiento, con elementos del vallenato moderno que caracterizan el estilo de Dangond, pero también con una frescura y modernidad que provienen de la participación de Luis Díaz.

Lea también Arquero de Benfica humilló a Real Madrid: golazo y clasificación

Todavía no hay fecha para el lanzamiento oficial, pero lo que si se sabe es que el "trend" está listo con los pasos de 'Lucho' y Silvestre, al igual que la emoción de los fanáticos de ambos, quienes se han mostrado bastante entusiasmados en los comentarios del clip.

En otras noticias: Stefan Medina llegará a Nacional

Próximo partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich

El siguiente duelo del delantero colombiano será en la fecha 20 de la Bundesliga cuando el Bayern Múnich visite a Hamburg el sábado 31 de enero sobre las 12:30 hora Colombia.