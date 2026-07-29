El error que comparten los aficionados del fútbol y las empresas

En el ámbito futbolístico, una victoria no siempre ratifica que todo se llevó a cabo de manera correcta, y una derrota no siempre evidencia por sí misma las razones de la derrota. Por lo tanto, los equipos de alto rendimiento no se limitan a analizar el marcador: examinan centenares de datos que les facilitan comprender los sucesos ocurridos durante el partido y cómo se preparan para el siguiente encuentro. Aunque el resultado no siempre sea el esperado.

En las compañías, esa razón todavía no es la norma. Aunque actualmente cuentan con más información que nunca sobre sus clientes, ventas, operaciones y procesos, muchas continúan tomando decisiones basadas únicamente en el resultado final: cuánto vendieron, cuánto crecieron o si cumplieron una meta mensual.

El verdadero partido comienza antes del pitazo inicial

En el deporte de alto rendimiento, la analítica ya no es un complemento; hace parte de la estrategia. Esto permite que la productividad no sea hacer más, sino hacer mejor las cosas. Antes de cada encuentro se estudian patrones de juego, fortalezas del rival y escenarios posibles para reducir la incertidumbre y aumentar las probabilidades de éxito.

Ese mismo principio puede aplicarse a la realidad de los negocios. Cada interacción con un cliente, cada compra, cada consulta y cada proceso genera información que permite identificar tendencias, optimizar recursos y anticipar oportunidades. Por ejemplo, entender por qué un producto dejó de venderse, qué canal genera mejores conversiones o en qué momento un cliente abandona una compra puede ser más valioso que conocer únicamente el cierre de ventas del mes.

Un análisis de UCompensar sobre el Mundial de Catar 2022 evidencia precisamente ese valor. Los remates no se distribuyen al azar: los goles se concentran en zonas cercanas al arco y en sectores con mayor probabilidad de conversión. Identificar estos patrones permite comprender qué decisiones aumentan las posibilidades de éxito, en lugar de limitarse a observar el resultado final.

Más allá del Mundial

Los datos también muestran que hacer más no siempre significa obtener mejores resultados. Durante el Mundial del 2022, jugadores como Lionel Messi y Kylian Mbappé lideraron el número de remates, mientras que Países Bajos fue la selección con mayor efectividad frente al arco. Esto demuestra que el volumen de acciones refleja protagonismo, pero la competitividad depende de convertir las oportunidades de mayor valor. Esa misma lógica aplica para las organizaciones: medir la actividad es importante, pero comprender qué genera realmente los resultados es lo que impulsa mejores decisiones.

La principal enseñanza que deja el fútbol de alto nivel trasciende el deporte. Ningún entrenador espera a que termine el partido para entender qué está ocurriendo dentro de la cancha. Observa, analiza y ajusta en tiempo real, en movimiento, como el mercado.