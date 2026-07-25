Ricardo 'Gato' Pérez podría ser nuevo presidente de un 'grande' del fútbol colombiano

Ricardo 'Gato' Pérez podría continuar su carrera como dirigente en uno de los clubes más importantes del fútbol colombiano. Luego de firmar su desvinculación de Millonarios, el exdirector deportivo aparece como uno de los nombres que suenan para asumir la presidencia de América de Cali.

Balance de Gato Pérez como director deportivo de Millonarios

A sus 53 años, Pérez está próximo a cerrar oficialmente su etapa en el conjunto embajador, al que llegó en 2024 para reemplazar a Ricardo 'Pitirri' Salazar, quien falleció mientras ejercía el cargo de director deportivo.

Su gestión en Millonarios estuvo marcada por las críticas de un sector de la hinchada, que cuestionó varias decisiones deportivas durante el tiempo que permaneció en la institución. Se espera que en los próximos días el club haga oficial su salida.

Gato Pérez, ¿próximo presidente de América?

En medio de ese panorama, comunicadores del Valle del Cauca aseguraron que Ricardo 'Gato' Pérez es una de las posibilidades para convertirse en el nuevo presidente de América de Cali, aunque por ahora no existe una confirmación oficial.

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La posibilidad surge ante la eventual salida de Marcela Gómez de la presidencia del cuadro escarlata. Sin embargo, hasta el momento el club no se ha pronunciado sobre un posible relevo en la dirigencia.

Gato Pérez ya estuvo como dirigente en América

El Gato Pérez ya conoce la estructura administrativa de América de Cali, pues fue presidente ejecutivo de la institución entre mayo de 2018 y diciembre de 2019, experiencia que podría jugar a su favor si finalmente se concreta su regreso.

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Trayectoria de Gato Pérez como dirigente

Además de su paso por América y Millonarios, el dirigente cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol colombiano. Fue presidente de Fortaleza entre 2007 y 2017, gerente administrativo de Atlético Bucaramanga en dos etapas (2017-2018 y 2022) y ocupó un cargo en la Dimayor entre 2022 y 2024.

Por ahora, el eventual arribo de Ricardo 'Gato' Pérez a la presidencia de América de Cali permanece como un rumor. Se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento oficial que confirme o descarte esta posibilidad.