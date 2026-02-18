En plena crisis deportiva del Alianza FC, el presidente de la institución, Carlos Ferreria, habló para Medio Tiempo de Win Sports, allí el dirigente habló de varios temas importantes, como la salida de Bodert, la posible contratación de Camilo Ayala para el banco del equipo profesional, el posible cambio de nombre del equipo, y sobre todo tocando un tema polémico, el manejo de los dineros.

Alianza FC vive una crisis deportiva en la Liga Betplay: tres derrotas y tres empates

En una primera oportunidad habló de varios temas que tomaron el rumbo con respecto a Hubert Bodhert: "A penas se acabó el partido, yo esperé un tiempo, le dije que no iba a seguir y él le informó a los jugadores y me pareció un gran gesto de los jugadores que lo llamaron y se despidieron”.

Lea también Santa Fe: el DT que se asoma si se agota la paciencia con Repetto

Se pudo confirmar que Hubert Bodhert tuvo algunos problemas familiares que en las últimas semanas lo habrían desconectado del equipo, con ánimo de descomprimir el ambiente se tomó la determinación de apartarlo del equipo, de su voz se confirmó que Camilo Ayala estaría llegando en horas de la tarde a Valledupar para confirmarse su contratación y arrancar trabajo con el grupo.

Finalmente sobre el tema de los dineros no esquivó la pregunta de Samuel Vargas: “nosotros necesitamos garantizar a los a los equipos en crecimiento un muy buen rublo para que podamos solventar de alguna forma nuestra caja, y de ahí en adelante habrá algún rublo por meritocracia deportiva, por afición, que lo entiendo, lo necesitan y se necesita distribuir de esa manera, no olvidemos que hoy por ejemplo, el tema de uno no puede comparar la afición que tiene Nacional, Millonarios con la afición que tiene Alianza”.

Carlos Ferreira: presidente de Alianza FC: "para ser grandes hay que tener chicos"

Una respuesta que quiso ampliar mucho más con una pequeña similitud: “Si usted mira un partido de televisión entre Alianza y Boyacá Chicó, pues lo ve muy poca gente, pero si es Boyacá Chicó o Alianza contra Nacional, contra Millonarios, contra Santa Fe, pues ese número se dispara, entonces ahí nos beneficiamos nosotros de ellos”.

Lea también James Rodríguez recibe buena noticia: ya está listo para debutar en Minnesota United

Por último, no quiso dejar el tema ahí, porque envió un mensaje claro a los equipos grandes del FPC: “También le quiero decir algo, ellos no serían campeones, ni serían primeros, si no hay equipo chicos, porque para ser grandes hay que tener chicos”.