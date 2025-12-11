Cada vez falta menos tiempo para que de inicio una nueva edición del Mundial de fútbol de la FIFA, certamen orbital que se llevará a cabo a partir del 11 de junio de 2026 y que tendrá lugar en tres países distintos: Canadá, México y Estados Unidos.

LaFIFA ya dio a conocer la conformación de los grupos y los rivales que tendrán las selecciones en esta primera fase del campeonato, recordando que en marzo próximo se desarrollarán los partidos de repechaje para definir los últimos 6 equipos que accederán a la cita orbital.

Lea también: Falcao no pierde el tiempo: así entrena para confirmar su nuevo equipo

Mhoni Vidente dio sus favoritos para llevarse el Mundial 2026

La reconocida astróloga y tarotista cubana estuvo en diálogo con El Heraldo de México hablando sobre el evento deportivo que se llevará las miradas del mundo entero en 2026, ofreciendo el nombre de tres selecciones que para ella son las que más chances tienen de pelear el título.

Mhoni Vidente fue clara y mencionó a la Argentina deLionel Messi, a la Portugal de Cristiano Ronaldo y a la poderosa Selección de España, sin duda tres de los grandes favoritos que tiene este Mundial, causando algo de sorpresa su silencio con respecto a Francia, Brasil e Inglaterra, quienes también son llamados a ser protagonistas, además, la astróloga no descartó sorpresas a lo largo del certamen, sin embargo, esos equipos no estarían en el radar de los mayores favoritos.

¿Habrá atentados o graves serios en el Mundial 2026?

Siendo un evento de carácter mundial donde acudirán millones de personas, el aspecto de seguridad es algo fundamental para tener en cuenta, más sabiendo que muchas de las sedes quedan en Estados Unidos, país que tiene prohibido el ingreso a su territorio de varias personas que pertenezcan a naciones con las que presenta diferencias sociopolíticas.

Pues bien, Mhoni Vidente dio un parte de tranquilidad al mundo entero y dejó claro que no se presentarán atentados a problemas graves durante el desarrollo del Mundial 2026, eso sí, indicó que podrían presentarse fenómenos naturales intensos, como un invierno severo y variaciones climáticas notorias.