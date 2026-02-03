Michael Ortega fue tratado de "fracasado" en el entorno de 'La casa de los famosos'

Una nueva polémica se desató en redes sociales y tiene como protagonistas al futbolista colombiano Michael Ortega y a la familia Jaramillo, luego de una serie de reacciones que avivaron una discordia que ya venía de tiempo atrás.

El origen del conflicto se remonta a la relación sentimental que Ortega sostuvo con Laura Jaramillo, con quien tuvo dos hijos durante el tiempo que compartieron como pareja, vínculo que terminó de manera conflictiva.

Tras la ruptura, y según lo ha manifestado públicamente Laura Jaramillo, el futbolista no estaría respondiendo económicamente por sus hijos, una versión que ha generado múltiples reacciones en redes, aunque Ortega no se ha pronunciado de forma directa sobre esas acusaciones.

El tema volvió a tomar fuerza luego de la participación de Sofía Jaramillo, hermana de Laura, en el reality ‘La casa de los famosos’ del Canal RCN, que se transmite en la actualidad.

Una vez Sofía fue eliminada del reality, Michael Ortega habría reaccionado de forma indirecta al resultado, publicando una historia en Instagram con un emoji riendo, gesto que muchos interpretaron como una burla.

Esa reacción no pasó desapercibida para Laura Jaramillo, quien decidió responder a través de un video publicado en redes sociales, en el que lanzó un duro mensaje dirigido al futbolista.

En dicho video, Laura expresó: “Uno de los seres humanos más fracasados en la historia de Colombia viene a publicar algo riéndose, usted no sea tan descarado y tenga vergüenza y vaya y entierre esa cabeza, mano, que a usted debería darle es vergüenza”, palabras que rápidamente se viralizaron.

Las declaraciones dividieron opiniones: mientras algunos usuarios respaldaron a Laura por defender a su hermana Sofía y exponer el comportamiento de su expareja, otros cuestionaron la forma y el tono del mensaje.

En medio del debate, también surgieron críticas por involucrar indirectamente a los hijos en una confrontación pública, reabriendo la discusión sobre los límites entre lo personal y lo mediático cuando este tipo de conflictos se trasladan a las redes sociales.