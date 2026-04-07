“Necesitaba hacer algo”: confesiones de Gina Schumacher sobre el accidente de su padre

Más de una década después del accidente, que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, su hija Gina Schumacher rompió el silencio y habló por primera vez sobre el impacto que tuvo ese episodio en su vida personal y profesional.

Gina Schumacher rompió el silencio : "Me ayudaron a superar todo"

En el documental "Horsepower: The World of Gina Schumacher", y a sus 29 años recordó el difícil momento que atravesó su familia tras el accidente de esquí ocurrido en 2013, que dejó al siete veces campeón del mundo con una grave lesión cerebral y alejado de la vida pública. Gina explicó cómo encontró en la equitación una vía para sobrellevar la situación.

“Tras el accidente de mi padre, me dediqué por completo a esto porque necesitaba hacer algo. Los caballos siempre han sido importantes, pero desde entonces se han convertido en mi vida entera. No podría vivir sin ellos. Me ayudaron a superar todo”, confesó.

La deportista también reflexionó sobre el valor del esfuerzo y el respaldo familiar en su proceso: “Estoy agradecida de poder hacer esto, porque no es algo garantizado. Mis padres lo hicieron posible. Por eso siempre ha sido importante trabajar duro y dar lo mejor de mí”, añadió.

El accidene de Michael causó un antes y un después en la familia Schumacher

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El documental, producido por la cadena alemana ZDF, explora no solo la carrera de Gina en la equitación, sino también la manera en que el accidente de su padre marcó un antes y un después en su vida. A través de imágenes inéditas y testimonios, se reconstruyen momentos íntimos de la familia Schumacher, que desde entonces ha mantenido un hermetismo absoluto sobre el estado de salud del expiloto.

El accidente, ocurrido en los Alpes franceses, cumplió recientemente 12 años y sigue siendo uno de los episodios más impactantes en la historia del deporte. Mientras tanto, Gina ha encontrado en su disciplina una forma de resiliencia y homenaje silencioso a su padre.