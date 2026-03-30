David Alonso dará el salto a Moto GP: llegará a histórico equipo

El motociclista colombo-español David Alonso sigue dando muestras de su talento y en los próximos meses se podría confirmar su salto a la máxima categoría del motociclismo mundial, la Moto GP.

Este lunes 30 de marzo se dio a conocer que Alonso está en los planes de la escudería Honda, que es junto a Yamaha una de las más importantes y ganadoras de Moto GP.

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Después ser el campeón de la categoría Moto 3 en 2024, Alonso incursionó en Moto 2 en 2025 en una temporada en la que cumplió con la transición.

En este 2026, el colombo-español ha empezado a destacarse, luego de acomodarse al nuevo tamaño de las motos, cilindraje y demás aspectos necesarios para obtener buenos resultados.

David Alonso en uno de los equipos más importantes de MotoGP

La idea de la escudería Honda para el 2027 es volver a los primeros lugares, teniendo en cuenta que se ha anunciado la incorporación del francés Fabio Quartararo, quien dejará Yamaha.

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Al casi que concretado el fichaje de David Alonso, Honda le buscará salida a Luca Marini y Joan Mir.

Así le ha ido a David Alonso en la temporada 2026

Después de tres pruebas del calendario de la temporada 2026 en Moto 2, David Alonso registra un quinto lugar en Brasil y recientemente finalizó cuarto en Estados Unidos.

El colombo-español no hizo parte de la primera carrera del año en Tailandia.

Estos resultados le permiten a Alonso ubicarse en la séptima posición del campeonato individual de motociclistas con 24 puntos, mientras que el líder de la categoría es el español Manuel González con 39.5 unidades.

Colombianos en Moto GP

Hasta el momento, Yonny Hernández ha sido el único motociclista colombiano en llegar a la máxima categoría del motociclismo mundial, Moto GP.

Hernández hizo parte de Pramac Racing entre 2012 hasta 2016.