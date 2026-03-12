Nueva sentencia por la muerte de Freddy Rincón: ¿Qué dice el Tribunal de Cali?

Un nuevo capítulo judicial se abre en el caso por la muerte de Freddy Rincón, luego de que el Tribunal Superior de Cali revocara la sentencia de primera instancia y señalara al conductor de un bus del sistema masivo como uno de los presuntos responsables del accidente ocurrido en 2022.

La gloria del deporte colombiano, Freddy Eusebio Rincón, murió a los 55 años de edad, el 13 de abril del 2022, luego de un choque registrado en la madrugada del lunes 11 del mismo mes en la ciudad de Cali, en donde permaneció en la Clínica Imbanaco, en donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El bus implicado en el siniestro de Freddy Rincón tuvo incidencia directa en el choque

La decisión modifica el fallo emitido el 26 de febrero de 2025 por el Juzgado 8 Civil del Circuito de Cali, que en su momento había atribuido la responsabilidad del siniestro exclusivamente al exfutbolista, argumentando que habría cruzado un semáforo en rojo.

Sin embargo, tras analizar la apelación presentada por la familia del exjugador, el alto tribunal concluyó que el bus perteneciente a la empresa Blanco y Negro Masivo S.A. tuvo incidencia directa en el choque registrado en la madrugada del 11 de abril de 2022, en la intersección de la Calle 5 con Carrera 34, cerca del Estadio Pascual Guerrero.

El tribunal acogió varios de los argumentos presentados por los demandantes, familiares de Freddy Rincón

El diario El País de Cali contactó al abogado Felipe Hurtado, representante de los sobrinos del exdeportista, quien explicó que la decisión marca un giro en el proceso civil. Según señaló, el tribunal acogió varios de los argumentos presentados por los demandantes y determinó la responsabilidad del conductor del bus en la muerte del exjugador de la Selección Colombia de Fútbol.

El proceso fue impulsado por hermanos y sobrinas cercanas del exfutbolista, quienes buscaron una revisión del caso tras el fallo inicial. Mientras tanto, otros familiares, incluidos los hijos de Rincón, aún podrían iniciar acciones judiciales independientes si así lo consideran. El próximo 13 de abril se cumplirán cuatro años del fallecimiento del histórico mediocampista vallecaucano.