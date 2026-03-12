El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio vuelve a aparecer en el radar nacional e internacional, su nombre comienza a sonar como posible opción, tanto en clubes como en selecciones nacionales.

Osorio sería estudiado para suceder a un DT en el FPC

El nombre del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio vuelve a sonar con fuerza en el fútbol colombiano y esta vez estaría relacionado con un posible futuro en el Independiente Medellín.

Según información del periodista Luis Arturo Henao, el técnico risaraldense podría convertirse en opción para el banquillo del ‘Poderoso’ en caso de que el actual entrenador Alejandro Restrepo no logre cumplir los objetivos deportivos en la Liga y en la Copa Libertadores.

El Medellín busca asegurar su clasificación a la fase de grupos del torneo continental, un reto que podría definir la continuidad del actual cuerpo técnico. Si los resultados no acompañan, la dirigencia evaluaría alternativas para el banquillo.

Osorio, que en el pasado dirigió clubes como Millonarios FC, Once Caldas, Atlético Nacional y América de Cali, podría regresar a Antioquia tras su último paso por el Clube do Remo, en lo que sería un movimiento inesperado en el fútbol colombiano.

Juan Carlos Osorio es estudiado por diferentes equipos: ¿alguna propuesta real?

Según el portal deportivo Soy Referee, el Club América habría consultado por el estratega risaraldense ante la incertidumbre sobre el futuro de su actual técnico, André Jardine. Desde Brasil surgieron versiones que vinculan al entrenador con el São Paulo FC, tras la salida de Hernán Crespo.

Aunque Jardine cuenta con una elevada cláusula de rescisión, la directiva del América estaría explorando alternativas en caso de que el técnico deje el cargo, y el nombre de Osorio aparece entre los candidatos.

Paralelamente, el colombiano también es seguido por la la Selección de Guinea Ecuatorial, que busca un nuevo seleccionador con miras a iniciar un proceso rumbo al*FIFA World Cup 2030.

Medios de Guinea Ecuatorial señalan que Osorio integra una lista de aspirantes internacionales que analiza la federación africana para liderar su próximo proyecto deportivo.