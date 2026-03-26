The Killers encabezan el show de apertura de la final de la Champions League 2026

La banda estadounidense The Killers será la encargada de encabezar el espectáculo previo a la final de la UEFA Champions League Final 2026, en una apuesta que combina música y fútbol en uno de los eventos más vistos del planeta. El show se llevará a cabo el próximo 30 de mayo en el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría, minutos antes del inicio del partido.

The Killers forma parte del tradicional “Kick Off Show” en Budapest

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Con más de 35 millones de discos vendidos y un repertorio que incluye éxitos como “Mr. Brightside”, “When You Were Young” y “Human”, la agrupación liderada por Brandon Flowers promete un espectáculo cargado de energía y nostalgia para los millones de aficionados que seguirán la final en todo el mundo.

La participación de The Killers forma parte del tradicional “Kick Off Show”, patrocinado por Pepsi, que se ha consolidado como un atractivo adicional del evento deportivo. Desde la organización, destacaron la elección de la banda como un acierto para elevar la experiencia del público tanto en el estadio como en la transmisión global.

Como antesala a su presentación, la banda protagoniza junto a David Beckham el cortometraje promocional “The Race Begins”, una pieza audiovisual que mezcla humor y adrenalina en una carrera contrarreloj para llegar a la final.

La final de la Champions no solo promete emociones con The Killers

Además, el grupo atraviesa un momento activo en su carrera, con la preparación de su octavo álbum de estudio y una gira internacional en marcha, lo que refuerza su vigencia en la escena musical.

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“Es un honor formar parte de un evento tan importante y rendir homenaje a los equipos y jugadores”, expresó la banda en un comunicado. Así, la final de la Champions no solo promete emociones en el campo, sino también un arranque vibrante con uno de los íconos del rock contemporáneo.