[Video] Mayra Ramírez se roba las miradas tras un beso con quien sería su novia

Una de las grandes figuras que tiene la Selección Colombia Femenina es sin duda la delantera Mayra Ramírez, futbolista de 26 años que milita en el Chelsea de Inglaterra, pero que actualmente no tiene acción en las canchas debido a una lesión en el tendón de la corva.

La jugadora nacida en Sibaté, Cundinamarca, sufrió esa molestia física en agosto pasado y desde esa época trabaja en su recuperación, lesión que se prevé pueda superar a inicios de 2026 para volver a tenerla con la camiseta del Chelsea y de la Selección Colombia, recordando que la delantera ya se perdió los tres primeros partidos de la Liga de Naciones Femenina que organizó la Conmebol, torneo clasificatorio al Mundial del 2027.

Mayra Ramírez y el beso con quien sería su novia

Mientras la jugadora sigue con su proceso de recuperación aprovecha para pasar días de vacaciones en Colombia, así quedó en evidencia cuando fue vista en un concierto de Silvestre Dangond realizado en Villavicencio, allí, aparece acompañada de quien sería su novia.

Mayra fue captada en cámara disfrutando del concierto acompañada de una mujer, quien según algunos medios se identifica como Alejandra García, administradora comercial y creadora contenida según sus perfilas de redes sociales.

En el video que circula por distintas plataformas digitales se observa como esta pareja se demuestran gestos de cariño, se abrazan y se besan, claras señales de una relación amorosa de la que poco se conoce.

Los internautas destacan la belleza de la pareja de Mayra Ramírez

Tras conocerse la identidad de la mujer que estaría acompañando a Mayra Ramírez en el concierto, los internautas destacaron la belleza de Alejandra García, que en su cuenta de Instagram cuenta con algo de más 19 mil seguidores, aunque no se evidencian fotografías o videos con la futbolista.