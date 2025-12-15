[Video] Neymar sorprende a New York: su disfraz para pasear por las calles

Neymar, ícono del fútbol mundial, decidió poner a prueba una fantasía improbable para cualquier estrella: caminar sin ser reconocido por una de las ciudades más vigiladas y fotografiadas del planeta. El resultado fue un experimento urbano que combinó humor, moda y una pizca de picardía.

Lea también Polémica por la millonada que cuesta tomarse una foto con Lionel Messi

Lejos de los focos de los estadios, el atacante eligió un atuendo tan llamativo como funcional. Con un gorro lila, chaqueta acolchada de lujo y una actitud despreocupada fueron suficientes para iniciar la travesía. El objetivo, según se escucha en un video difundido en redes, era cumplir la “misión” de pasar inadvertido.

Acompañado por su círculo cercano, el paseo avanzó entre Times Square y otros puntos emblemáticos. La ironía fue inmediata: para un jugador acostumbrado a los aplausos, el silencio del anonimato resultó casi un trofeo. En medio del recorrido, una frase sintetizó el espíritu del momento. Cuando le preguntaron qué se sentía ser “una persona normal”, respondió entre carcajadas que quizá no lucía tan común “con todo esto encima”, pero que la estrategia parecía funcionar.

En un alto para disfrutar un helado, el brasileño se retiró parte del cubrimiento facial, despertando sospechas y miradas curiosas. Aun así, el episodio confirmó una verdad sencilla: la fama también necesita pausas. Por unas horas, el crack cambió los cánticos por el murmullo de la ciudad, y los flashes por el abrigo invernal.

Más allá de la anécdota, el paseo tiene contexto deportivo. El atacante atraviesa un momento de transición tras una temporada exigente en la que aportó para estabilizar a su club y asegurar presencia internacional en el calendario venidero.

Su descanso en Estados Unidos antecede a un desafío físico importante: una intervención en la rodilla izquierda, planificada para optimizar su regreso competitivo. La planificación apunta a recuperar ritmo y continuidad, claves en un año cargado de expectativas.

Con el contrato aún bajo análisis y el horizonte del Mundial 2026 asomando, cada decisión suma. La posibilidad de competir en una Copa del Mundo que se disputará, en parte, en territorio estadounidense, añade un guiño simbólico a esta visita. No es casualidad que el jugador elija escenarios que ya conoce y donde la presión mediática puede diluirse, aunque sea por instantes.

En otras noticias

Desde la óptica externa, el episodio revela una faceta distinta del ídolo. No hubo declaraciones ni promesas deportivas; solo una broma compartida y la voluntad de vivir la ciudad como cualquiera. Esa cercanía explica por qué el video se viralizó: conecta con un deseo universal, el de ser uno más, aunque sea por un rato.

Entre compromisos, cirugías y objetivos mayores, también hay espacio para el juego fuera de la cancha. Y si el disfraz no fue perfecto, el mensaje sí lo fue: incluso las superestrellas necesitan respirar normalidad.

Lea también Mane Díaz lo volvió a hacer: la tremenda fiesta en la que fue protagonista

Neymar busca un descanso antes de decidir su futuro de cara a 2026. El atacante debe resolver si seguirá en Santos y también ganar continuidad pensando en la chance de jugar la Copa del Mundo 2026.