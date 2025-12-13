El Estadio Metropolitano de Barranquilla fue el escenario deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por Junior y el Deportes Tolima, duelo correspondiente a la final de ida de la presente Liga BetPlay.

El compromiso mostró a un Junior altamente efectivo en zona de ataque, aprovechando los errores defensivos del equipo ‘pijao’ y mostrando un destacado nivel de José Enamorado, que anotó doblete en el triunfo 3-0 del conjunto ‘tiburón’.

Junior recibe apoyo desde territorio español

Luego del sólido triunfo del equipo dirigido por Alfredo Arias que lo pone muy cerca de obtener la undécima estrella en el fútbol colombiano, la euforia se apoderó de toda Barranquilla con los hinchas ‘junioristas’, sin embargo, esta victoria también tuvo eco en otras partes del mundo.

Y es que el reconocido periodista deportivo español, Cristóbal Soria, hincha público del Sevilla y acérrimo rival del Real Madrid, colgó un video en sus redes sociales mostrando con alegría la camiseta del junior, enviando un mensaje de optimismo al equipo ‘rojiblanco’ al tener muy cerca la undécima estrella.

¿Toda Colombia está en contra del Junior en esta final?

El mensaje del periodista español, quien ya había declarado en ocasiones anteriores su amor por el equipo barranquillero, contrasta con lo que muchos jugadores del Junior han declarado acerca del rechazo de varios sectores en Colombia por su aspiración al título.

Y es que desde territorio barranquillero toma fuerza la versión de que en Colombia nadie quiere verlos campeones y que todos apoyan al Deportes Tolima, sin embargo, es normal que en las finales los aficionados de otros equipos apoyen al club que sobre el papel tiene menos favorito a ganar.

Además, la cantidad de estrellas en el fútbol colombiano que alcanzaría Junior al vencer al equipo ‘Pijao’ pone en peligro la supremacía en este aspecto que tienen conjuntos como América de Cali (15), Millonarios (16) y Atlético Nacional (18), sin mencionar que superaría a Santa Fe y Deportivo Cali, estos dos con 10 títulos cada uno.