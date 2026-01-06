[Video] Ryan Reynolds es hincha de equipo de fútbol colombiano; lució camiseta

Es costumbre que grandes estrellas del entretenimiento tengas declaradas aficiones a ciertos deportes, pues bien, uno de los actores más reconocidos que tiene Hollywood (industria cinematográfica estadounidense) es sin duda Ryan Reynolds, famoso por su protagonismo en las películas de Deadpool.

El actor, productor de cine y empresario canadiense, pero nacionalizado en los Estados Unidos, sorprendió con un video que ronda en las redes sociales donde aparece luciendo la camiseta de un equipo del fútbol colombiano.

Ryan Reynolds es hincha de equipo de fútbol bogotano

El artista de 49 años, conocido también por producciones como ‘La propuesta’, ‘Linterna Verde’ y ‘Escuadrón 6’, recibió un regalo por parte del equipo Internacional de Bogotá, conjunto recién nacido que está reemplazando al extinto club de La Equidad.

Sería el mismo equipo bogotano que publicaría la reacción de Reynolds ante la llegada de este regalo, donde le ofrecen al actor una camiseta, una bufanda y una taza con el logo y los colores representativos de esta institución, la cual busca darse a conocer y expandirse para sumar aficionados.

En el video, aparece Reynolds emocionado viendo el regalo del equipo bogotano, un detalle que llega después de Navidad y que para el actor tiene un gran valor, por eso, no duda en lucirlo lo más rápido posible.

¿Por qué Reynolds fue elegido por Internacional de Bogotá para portar su camiseta?

Para muchos este video no fue casualidad, pues el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter que adquirió al conjunto bogotano el año pasado, tiene dentro de sus inversionistas a celebridades del espectáculo y también del deporte, tal y como el actor Ryan Reynolds.

La organización Tylis-Porter, conformado por Al Tylis y Sam Porter, cuenta además con inversionistas como los artistas de Hollywood Eva Longoria, Rob McElhenney, Kate Upton, Justin Verlander, (jugador de béisbol) y Shawn Marion (exjugador de baloncesto).