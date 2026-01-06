[Video] La brasileña Marta se casó con exjugadora estadounidense; así fue la boda

Marta Vieira da Silva, leyenda indiscutida del fútbol femenino y seis veces elegida por la FIFA como la mejor jugadora del mundo (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2018), celebró uno de los momentos más especiales de su vida al contraer matrimonio con la exfutbolista norteamericana Carrie Lawrence.

La brasileña de 39 años, máxima goleadora histórica de la Copa Mundial Femenina (17 goles en 20 partidos disputados), dio el “sí” junto a su pareja en una ceremonia cargada de emociones y detalles cuidadosamente pensados.

Marta y Lawrence, una historia de amor que se creó gracias al fútbol

La historia entre Marta y Lawrence comenzó en 2022, cuando ambas coincidieron en el Orlando Pride de la NWSL, en Estados Unidos. El vínculo profesional pronto se transformó en una relación personal que fue creciendo con el paso del tiempo, fortalecida por el amor compartido por el fútbol y una convivencia constante dentro y fuera de las canchas. Tres años después de aquel primer encuentro, la pareja decidió sellar su relación en un entorno íntimo y elegante.

Carrie Lawrence, exfutbolista estadounidense, tuvo que poner fin a su carrera profesional a finales de 2024 debido a las constantes lesiones, pero encontró un nuevo rumbo como directora de reclutamiento de talentos para la empresa Young Money.

A lo largo de su relación, Marta y Lawrence compartieron con sus seguidores distintos momentos de su vida juntos a través de redes sociales, desde viajes hasta celebraciones cotidianas, consolidándose como una de las parejas más queridas y visibles del fútbol femenino a nivel mundial.

Así fue la boda de Marta y Lawrence

La boda fue organizada por Janine Closs, reconocida wedding planner y presidenta de una prestigiosa organización dedicada a la realización de eventos. El lugar elegido fue el exclusivo Pelican Club del estado de la Florida, un escenario habitual para celebridades estadounidenses, donde se llevó a cabo una fiesta con numerosos invitados, música y baile. Closs destacó que cada detalle fue diseñado con “amor, sensibilidad e intención”, y compartió en sus redes sociales un video en el que se ve a las recién casadas sonrientes y visiblemente emocionadas.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue la aparición de Zeca, la mascota de la pareja, quien hizo su entrada vestido de blanco, en perfecta sintonía con la estética del evento. En cuanto a los atuendos, Marta, de 39 años, ingresó del brazo de su madre Teresa da Silva y optó por un elegante conjunto blanco compuesto por pantalón de vestir, saco, blusa y un sombrero de ala ancha. Lawrence, por su parte, eligió un vestido clásico del mismo color, manteniendo la armonía visual de la ceremonia.