Alcaraz quiere revancha y triunfa en el Masters de Miami ante João Fonseca

Comenzó un nuevo reto para Carlos Alcaraz en el Masters de Miami, una de las competencias más importantes de la temporada y en la cual justamente comenzó con el "pie derecho" aunque no fue para nada sencillo derrotar al tenista brasileño, João Fonseca.

El duelo entre Carlos Alcaraz y João Fonseca en el Masters de Miami 2026 cumplió con las expectativas de ser uno de los partidos más atractivos de la nueva generación del tenis mundial. En un ambiente vibrante y con gran presencia de público latino, el número uno del mundo impuso su jerarquía para llevarse la victoria en sets corridos por 6-4 y 6-4, avanzando con autoridad a la tercera ronda del torneo.

Carlos Alcaraz avanza en el Masters de Miami y se encamina al título

Alcaraz, con mayor experiencia en instancias importantes, manejó los tiempos del partido con inteligencia, mientras que Fonseca, de apenas 19 años, intentó imponer su potencia y agresividad desde el fondo de la cancha. Sin embargo, la solidez del español fue determinante, logrando un quiebre temprano en cada set que marcó la diferencia en el marcador.

El primer parcial fue parejo, pero Alcaraz aprovechó una oportunidad clave para romper el saque del brasileño y luego administrar la ventaja con un tenis sólido y variado. Su capacidad para cambiar ritmos, combinar golpes profundos con dejadas y mantener alta efectividad con el primer servicio fue fundamental para cerrar el set 6-4.

En el segundo set, Fonseca intentó reaccionar, apoyado además por el público que lo alentó constantemente. El joven brasileño mostró destellos de su enorme talento, pero también evidenció algunas falencias en la devolución y en la toma de decisiones en momentos clave por la falta de su experiencia. Alcaraz, por su parte, se mantuvo firme y con el quiebre en contra y volvió a golpear en el momento justo para encaminar la victoria definitiva al quedarse por un marcador de 6-4 igual.

Más allá del resultado, el partido dejó sensaciones muy positivas para el futuro del circuito. Fonseca confirmó que es una de las grandes promesas del tenis mundial, capaz de competir ante los mejores, mientras que Alcaraz reafirmó su condición de líder con una actuación madura y contundente.

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Próximo partido de Carlos Alcaraz en el Masters de Miami

El siguiente reto del número uno del mundo en el Masters de Miami será en el marco de la tercera ronda cuando se mida frente a la estrella estadounidense de 25 años, Sebastian Korda, con quien jugará el domingo 22 de marzo.