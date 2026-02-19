Alcaraz y Sinner avanzan a cuartos de final del Abierto de Doha

El Abierto de Doha sigue avanzando de la mejor manera y ya quedan solamente los ocho mejores tenistas de la competencia, en donde justamente están los dos mejores del Ranking ATP, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, protagonizó un duelo intenso en los octavos de final del Abierto de Catar (ATP 500) frente al francés Valentin Royer, mientras que el italiano se midió y dejó en el camino al australiano, Alexei Popyrin.

Así fueron los triunfos de Alcaraz y Sinner en Doha

Alcaraz selló su pase a cuartos de final con un marcador de 6-2, 7-5. Este encuentro, celebrado el 18 de febrero de 2026 en Doha, representó otro paso más en la sólida temporada del murciano, que sigue ampliando su racha de victorias tras su histórica conquista del Career Grand Slam en el Abierto de Australia.

Desde el inicio del duelo, Alcaraz impuso su ritmo y se mostró dominante en los intercambios. En el primer set, el español jugó con una combinación de potencia, precisión y movilidad excepcional, lo que le permitió quebrar el servicio de Royer en dos ocasiones y cerrar la manga con un claro 6-2. El número uno consiguió reaccionar de manera espectacular, ganando cinco juegos consecutivos para cerrar la segunda manga 7-5 y llevarse el partido en dos sets.

Por el lado de Sinner, número 2 del mundo, mostró una versión sólida y eficiente para derrotar al australiano, Alexei Popyrin, por 6-3 y 7-5 y avanzar a los cuartos de final del ATP 500 disputado en Doha. Con este triunfo, Sinner continúa su regreso a la forma tras una temporada reciente marcada por altibajos, demostrando que su nivel en pista dura sigue siendo de los más consistentes del circuito.

En el primer set, el italiano mantuvo un dominio claro desde el saque, consiguiendo romper el servicio de Popyrin en el sexto juego para sellar la manga por 6-3 en alrededor de media hora de juego. El segundo set fue más disputado y mostró un Popyrin más combativo y decidido a alargar el partido. Con un break en el juego decisivo del parcial, Sinner se colocó 6-5 y, con su saque, cerró el partido por 7-5, sin ceder ninguna bola de quiebre y controlando los intercambios más tensos.

¿Cuándo jugarán Alcaraz y Sinner los cuartos de final del Abierto de Catar?

En el Qatar ExxonMobil Open, los cuartos de final en los que participarán Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están programados para el jueves 19 de febrero de 2026 como parte de la jornada de cuartos de final del torneo masculino.

Según el orden de juego estimado para esa jornada, Alcaraz jugará su partido contra el ruso Karen Khachanov aproximadamente a las, mientras que Sinner enfrentará al checo Jakub Mensik.oj