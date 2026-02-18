¿Le da la espalda a su compañero? Esto dijo Richard Ríos sobre denuncia de Vinicius

El fútbol europeo volvió a quedar bajo la sombra del racismo, esta vez en el Estádio da Luz, durante el duelo de UEFA Champions League entre SL Benfica y Real Madrid CF. La denuncia de Vinícius Júnior contra el argentino Gianluca Prestianni por presuntos insultos racistas eclipsó el resultado y encendió el debate. Tras el partido, el colombiano Ríos dedicó unas palabras para el lamentable hecho.

Richard Ríos opina sobre el episodio de racismo que sufrió Vinicius en el duelo contra Benfica

Luego del gol del brasileño al minuto 50, las cámaras captaron un cruce verbal. Vinícius activó el protocolo antirracista y el partido se detuvo varios minutos, afectando el ritmo y el ambiente. Al final, una de las voces más esperadas fue la del colombiano Richard Ríos, compañero de Prestianni.

“Esos minutos afectan mucho, no solo el ritmo sino la mentalidad. El fútbol debe ser una fiesta”, afirmó con firmeza. Aunque evitó señalar directamente a su compañero, dejó clara su postura: “Si ocurrió, es algo que no debe pasar”.

La UEFA abrió investigación, mientras Prestianni negó los hechos. Ríos, en medio de la tensión, pidió prudencia y unidad, sin restarle gravedad a una denuncia que vuelve a sacudir al continente: "La verdad no tengo como opinar sobre eso porque nosotros estábamos muy lejos, pero independientemente si pasó o no pasó claro que es es lamentable. Prefiero no opinar porque salgo acá a decir algo y después van a decir si pasó o no pasó. Si ocurrió es algo que no debe pasar".

Ríos decidió no meterse en problemas: “Prefiero dejarlo a criterio de ustedes que tienen las cámaras y pueden ver todo. Después en casa estar más tranquilo y ver todo”.

Comisión Jugadores FIFA: "Intentaremos sancionar a aquellos que hablen y se tapen la boca"

El exfutbolista francés Mikaël Silvestre, miembro de la Comisión de Jugadores de la FIFA, indicó este miércoles que tratarán de sancionar a aquellos jugadores que "hablen y se tapen la boca", en relación a los presuntos insultos racistas proferidos por el argentino Gianluca Prestianni al brasileño Vinícius Júnior durante el Benfica-Real Madrid.

Tras lo acontecido el martes en el encuentro de dieciseisavos de final de la Liga de Campeones en el Estadio Da Luz de Lisboa, arbitrado por su compatriota François Letexier, Silvestre aclaró que sólo buscarán sanciones para aquellos casos de "odio" entre rivales, nunca para instrucciones tácticas o discusiones informales entre compañeros del mismo equipo que se tapen la boca.