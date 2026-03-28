Angélica Bernal, campeona del ITF 500 de Miami

La tenista colombiana Angélica Bernal se alzó con un nuevo título en su carrera profesional al convertirse en campeona del ITF 500 de Miami en la modalidad de dobles.

Bernal, que hizo pareja con Zhenzhen Zhu de China, superó en la final a las europeas Ksenia Chasteau y Lizzy de Greef.

La tenista colombiana y Zhenzhen Zhu se impusieron en tres sets con parciales 6-1, 5-7 y 10-4.

El título en el ITF 500 de Miami se convierte en el segundo de María Angélica Bernal en la temporada 2026, ya que se había quedado con el primer lugar en el Bolton Indoor WT175 Wheelchair Tennis Tournament.

El triunfo en dicho certamen se registró en la categoría individual.