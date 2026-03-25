Así está la clasificación del Mundial de la F1 antes del GP de Japón

La temporada 2026 del Fórmula 1 avanza con intensidad y, antes de la disputa del Gran Premio de Japón, las clasificaciones comienzan a marcar una tendencia clara en la lucha por el título tanto en pilotos como en constructores.

Tras las primeras carreras del calendario, es el piloto británico, George Russell, quien se mantiene como el gran referente del campeonato. El piloto de Mercedes ha demostrado una vez más su dominio con actuaciones consistentes, combinando velocidad y precisión para liderar la tabla de pilotos.

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Tabla de posiciones de la clasificación del Mundial de la F1

A la competencia todavía le hace falta un largo camino por recorrer, pero aún así ha dejado varias emociones y movimientos inesperados en la clasificación del Mundial de la F1, dejando a Charles Leclerc como uno de los más cercanos perseguidores, destacándose por su agresividad en pista y su capacidad para pelear en cada circuito.

En el podio también se encuentra el compañero de Russel en la escudería Mercedes, Kimi Antonelli, quien continúa consolidándose como una de las figuras emergentes del campeonato, manteniéndose en justo en el segundo lugar de la clasificación gracias a su regularidad.

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Otro nombre que sigue presente en la pelea es el de Lewis Hamilton. El experimentado siete veces campeón del mundo ha sabido mantenerse competitivo, sumando puntos clave con Ferrari que lo mantienen en la conversación por el título. Aunque enfrenta una parrilla cada vez más competitiva, su experiencia sigue siendo un factor determinante.

1. George Russell (GBR) 51 puntos

2. Kimi Antonelli (ITA) 47

3. Charles Leclerc (MON) 34

4. Lewis Hamilton (GBR) 33

5. Oliver Bearman (GBR) 17

6. Lando Norris (GBR) 15

7. Pierre Gasly (FRA) 9

8. Max Verstappen (NED) 8

9. Liam Lawson (NZL) 8

10. Arvid Lindblad (GBR) 4

11. Isack Hadjar (FRA) 4

12. Oscar Piastri (AUS) 3

13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

14. Carlos Sainz Jr (ESP) 2

15. Franco Colapinto (ARG) 1

16. Esteban Ocon (FRA) 0

17. Alexander Albon (THA) 0

18. Nico Hülkenberg (GER) 0

19. Sergio Pérez (MEX) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Fernando Alonso (ESP) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

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¿Cuándo se correrá el GP de Japón 2026?

El Gran Premio de Japón se disputará el domingo 29 de marzo de 2026 en el circuito de Suzuka. El evento forma parte del tercer fin de semana del calendario de la Fórmula 1 y se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de marzo, incluyendo prácticas libres, clasificación y la carrera principal.