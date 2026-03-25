[Video] Juan Sebastián Molano sufrió terrible caída en el Tour de Brujas por culpa de un activista climático

El ciclista colombiano Juan Sebastián Molano sufrió una fuerte caída durante la disputa del Tour de Brujas, una clásica en la que partía como uno de los grandes favoritos al título.

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El corredor boyacense del UAE Team Emirates no pudo terminar la competencia tras verse involucrado en un accidente a falta de aproximadamente 20 kilómetros para la meta, en una situación completamente ajena a lo deportivo.

¿Cómo fue la caída de Juan Sebastián Molano?

Todo se originó por la irrupción de un activista climático en plena vía, lo que generó desconcierto en el pelotón que avanzaba a gran velocidad en un tramo de empedrado. La presencia del manifestante obligó a una reacción improvisada por parte del personal de la carrera.

En ese intento por retirar al activista de la carretera, un motociclista del staff terminó interfiriendo en la trayectoria de Molano, quien no tuvo margen de maniobra para esquivarlo y terminó yéndose al suelo junto a otros corredores.

Las imágenes posteriores evidenciaron la molestia del colombiano, quien visiblemente afectado le reclamó a los comisarios de la competencia por lo sucedido, considerando que este tipo de situaciones deben ser prevenidas por la organización.

Tras la caída, Molano no pudo continuar en carrera y optó por el retiro, lo que significó el final anticipado de su participación y la frustración de intentar revalidar el título que había conseguido en la edición anterior de esta clásica.

El incidente también generó cuestionamientos sobre la seguridad en las competencias ciclísticas, especialmente ante la reiterada aparición de activistas en medio del recorrido, lo que pone en riesgo tanto a los corredores como al personal logístico.

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Podio del Tour de Brujas 2026

En lo estrictamente deportivo, la prueba fue ganada por el neerlandés Dylan Groenewegen, quien se impuso con un tiempo de 4:15:57, seguido por el belga Jasper Philipsen y el alemán Max Kanter, en un sprint final que se definió entre los sobrevivientes del caos.

Así, más allá del resultado, la jornada quedó marcada por un episodio extradeportivo que afectó directamente a uno de los principales protagonistas de la carrera, dejando abierta la discusión sobre las medidas de seguridad en este tipo de eventos.