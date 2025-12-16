La ATP anunció una nueva regla en el tenis; la salud de los jugadores motivó su creación

La ATP anunció que a partir de la temporada 2026 entrará en vigor una nueva norma para proteger a los tenistas ante condiciones de calor extremo, que permitirá suspender partidos individuales del circuito masculino al mejor de tres sets cuando el índice WGBT (Temperatura de Bulbo Húmedo y de Globo) supere los 32,2 grados.

La regla se basará en el WGBT que evalúa el estrés térmico teniendo en cuenta factores como la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, la radiación solar y la nubosidad, según informó la organización en un comunicado.

Lea también: El colombiano que correría Giro de Italia y Vuelta a España en 2026

En otras noticias: conozca cómo inscribirse al Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro Colombia

Nueva regla en el tenis; jugadores podrán solicitar tiempo extra

Si ese índice alcanza los 30,1 grados centígrados o más durante los dos primeros sets de un partido al mejor de tres, cualquiera de los dos jugadores podrá solicitar una pausa de 10 minutos para refrescarse.

Durante ese descanso, y bajo la supervisión del personal médico de la ATP, los tenistas podrán hidratarse, cambiarse de ropa, ducharse y recibir indicaciones de sus entrenadores.

La medida, similar a la que aplicala WTA desde 1992 en el circuito femenino, llega tras varios episodios recientes que han puesto el foco en los riesgos del calor extremo en el tenis profesional como en el Masters de Shanghái de este año, con temperaturas de hasta 34 grados y una humedad cercana al 80 %.

Lea también Remco Evenenepoel se puso duro reto para igualar a Eddy Merckx

La razón de la creación de la nueva regla

En el escrito, la ATP explicó que la nueva política busca "reforzar la protección de los jugadores que compiten en condiciones extremas" y que pretende ofrecer un "enfoque estructurado y respaldado médicamente para afrontar el calor extremo, protegiendo la salud de los jugadores y mejorando las condiciones para todos los implicados en los torneos".

Con esta nueva normativa, el organismo pretende ofrecer un "enfoque estructurado y respaldado médicamente para afrontar el calor extremo, protegiendo la salud de los jugadores y mejorando las condiciones para todos los implicados en los torneos".