Remco Evenenepoel se puso duro reto para igualar a Eddy Merckx

Remco Evenepoel fue distinguido, por quinta ocasión consecutiva, como Deportista del Año en Bélgica, un logro que trasciende el simple palmarés y lo coloca en una conversación histórica reservada solo para leyendas. Lejos de conformarse, el campeón dejó claro que su ambición va más allá de los títulos individuales y se proyecta hacia un objetivo mayor: convertirse en “el mejor atleta que Bélgica haya conocido”.

El galardón tiene un valor simbólico especial, pues lo acerca a la figura de Eddy Merckx, ícono absoluto del ciclismo mundial y poseedor de seis premios consecutivos en esta misma distinción. Evenepoel no esquivó la comparación y, con una mezcla de respeto y determinación, reconoció que el legado de “El Caníbal” sigue siendo una fuente permanente de inspiración. “Intentar acercarme a lo que representó Merckx para Bélgica es un honor y un desafío enorme”, afirmó, consciente del peso histórico que conlleva esa meta.

La temporada reciente del corredor belga estuvo marcada por contrastes. Un accidente temprano alteró su planificación inicial, obligándolo a reconstruir su forma física en plena competencia. Sin embargo, su respuesta fue contundente: títulos nacionales, europeos y mundiales en contrarreloj, además de una victoria de etapa en el Tour de Francia, demostraron que su talento sigue intacto, incluso en contextos adversos. Aunque la fatiga lo llevó a abandonar la ronda gala, su rendimiento confirmó que sigue siendo uno de los especialistas más completos del pelotón internacional.

Más allá de los resultados puntuales, el impacto deportivo de Evenepoel se explica por su versatilidad. No es solo un especialista contra el reloj, sino un ciclista capaz de brillar en clásicas, vueltas de una semana y grandes tours. Su consagración en la Vuelta a España 2022 rompió una sequía de más de cuatro décadas para el ciclismo belga en las grandes vueltas, un hito que reforzó su estatus como referente generacional y devolvió a Bélgica un protagonismo largamente esperado.

En ese camino de crecimiento constante, el cambio estructural también ha sido clave. Su llegada al Red Bull-Bora-Hansgrohe representa una nueva etapa, respaldada por un proyecto deportivo ambicioso y recursos pensados para potenciar su rendimiento a largo plazo. El objetivo es claro: preparar con mayor solidez los grandes desafíos del calendario, especialmente el Tour de Francia y los Campeonatos Mundiales, competencias donde aspira a consolidarse como dominador absoluto.

El reconocimiento público no se limita al ámbito deportivo. Evenepoel también fue incluido en la prestigiosa lista Forbes Bélgica 30 Under 30, un reflejo de su influencia más allá de la carretera. Su imagen combina resultados, carisma y una mentalidad competitiva que conecta con nuevas generaciones, convirtiéndolo en un símbolo del deporte moderno y en una figura que trasciende el ciclismo tradicional.

La comparación con Merckx, inevitable para cualquier ciclista belga de élite, no parece pesarle. Por el contrario, funciona como un estímulo constante. Superar al máximo ídolo nacional implica algo más que sumar victorias: exige regularidad, longevidad y una capacidad inquebrantable para rendir bajo presión durante años. Evenepoel parece entenderlo a la perfección y asume el reto con serenidad, consciente de que la historia no se construye en una sola temporada.

En definitiva, Remco Evenepoel se encuentra en un punto clave de su carrera. Con apenas 25 años, ya acumula logros que muchos no alcanzan en toda una vida deportiva. Su discurso, lejos de la arrogancia, transmite ambición y respeto por el pasado, mientras su rendimiento sostiene las expectativas del futuro. Si el tiempo y la salud lo acompañan, Bélgica podría estar presenciando el surgimiento de un atleta destinado no solo a ganar carreras, sino a redefinir el significado de la grandeza deportiva en su país.