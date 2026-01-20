Australian Open: Emiliana Arango eliminó a Venus Williams en partido de dobles

Continúan las acciones del primer Grand Slam de la temporada en el tenis, donde el Abierto de Australia junta a las mejores raquetas del mundo entero, allí, la colombiana Emiliana Arango tuvo participación en partido de dobles haciendo pareja con la francesa Elsa Jacquemot.

La deportista antioqueña de apenas 25 años afrontaba un reto importante en la primera ronda de este torneo en la categoría de dobles, enfrentando a la mítica Venus Williams, quien a sus 45 años aceptó la invitación del Abierto de Australia y hacía pareja con Ekaterina Alexandrova.

Emiliana Arango eliminó a Venus Williams del Abierto de Australia 2026

Luego de su amargo debut en ‘singles’, donde Emiliana Arango cayó en la primera ronda frente a la estadounidense McCartney Kessler con parciales de 6-3 y 6-2, la mejor raqueta del tenis femenino en Colombia afrontó su primer partido de dobles.

En ese compromiso ante Venus Williams, la pareja de Arango y Jacquemot se impuso en sets corridos con parciales de 7-6(3) y 6-4, concretando una buena presentación y logrando su primera victoria en este Grand Slam jugando en la categoría de dobles.

Ahora, Emiliana Arango y Jacquemot esperan rivales que saldrán del enfrentamiento entre las estadounidenses Jessica Pegula y McCartney Kessler contra la canadiense Gabriela Dabrowski y la brasileña Luisa Stefani, quienes medirán fuerzas este martes en horas de la noche en Colombia.

Camila Osorio también jugará dobles en el Abierto de Australia

El caso de Camila Osorio en este Grand Slam es algo parecido al de Arango, pues la tenista cucuteña de 24 años perdió en su debut ante la estadounidense Ann Li y ahora se enfocará en su participación jugando dobles, haciendo pareja con la norteamericana Caty McNally y enfrentando en la primera ronda al equipo conformado por Sofia Kenin y Laura Siegemund, duelo programado para mañana miércoles en horas de la noche en territorio colombiano.