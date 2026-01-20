Juan Sebastián Cabal apunta al Abierto de Australia, ¿y las colombianas?

El abierto de Australia es el primer gran objetivo de los tenistas en el año, con la competencia en pleno furor, el colombiano Juan Sebastián Cabal dio su punto de vista sobre el primer Grand Slam de año. El ex doblista, y ahora padelista, definió quien se quedará con el título en Melbourne Park.

Con el cuadro sorteado y con los favoritos de siempre, Cabal aseguró: “Obviamente Jannik y Carlos están dominando en el circuito, pero en un Grand Slam todo puede pasar en dos semanas. Todo les tiene que funcionar bien, el cuerpo la mente, el tenis, entonces un 10% se me hace muy bajo para los demás; yo lo dejaría un poco más alto”.

Sin duda, para nuestra ex raqueta, campeona de Wimbledon, el circuito se puede ilusionar ante la exigente competencia, sin embargo cada instancia es definitiva, especialmente para los favoritos: "Ellos dos son los que están mandando, pero yo no le daría tan poquito chance a los demás, hemos visto como Taylor Fritz le ha ganado a Alcaraz en varios partidos, Sinner ha perdido con otro par y Djokovic siempre está ahí así que nunca puede dejarse de lado”.

El gran ídolo aparece en el radar: “Es el primer Grand Slam del año con una pretemporada y esto te hace sentir muy bien físicamente. Esto ayuda a dominar los primeros partidos, el calor, las horas de juego. No es lo mismo jugar en el día que en la noche, el calendario, el orden de juego es decir hay muchas variantes y aplica para todos. Esto me lleva a decir que es un porcentaje muy bajo para Djokovic; recordemos que ha sido uno de los mejores de la historia. Sabemos que lleva un par de años sin ganar y que Carlos o Jannik le han ganado casi todos los torneos, pero al final es un gran ganador, y yo no lo sacaría tan fácil de la mesa de ganadores”.

Emiliana Arango avanza de ronda; María Camila, eliminada en el AO

La colombiana Camila Osorio quedó eliminada ante Ann Li, ranqueda en la casilla 38 a comparación de la nortesantandereana, quien ocupa la casilla 84. La eliminación en primera ronda en Melbourne la aleja de su objetivo de encontrar su mejor versión en el tenis.

Cabal aseguró sobre las colombianas en Australia: “A Camila Osorio y a Emiliana Arango, la mejor raqueta que tenemos hoy en Colombia, las incluriría de corazón , pero están las otras contrincantes que ya saben lo que es ganar un Grand Slam y que no se intimidan ante la situación y el contrincante”.

Juan Sebastián Cabal también agregó la deuda pendiente de la segunda semana en el tenis colombiano: “Pasar a esa segunda semana por primera vez siempre es algo que en el lockeroom se habla, pero obviamente la parte física es fundamental aquí. Cómo se preparan, la recuperación, el calendario del año, el entrenamiento. Sé que hizo una buena pretemporada, pero hemos visto que a Camila le han afectado las lesiones y esto le ha perjudicado los resultados”.

¿Otra pareja de doblistas colombianos? Cabal, implacable

Tras su retiro y el de Robert Farah hay un vacío en los dobles colombianos. ¿Hay posibilidades de volver a tener una pareja en el Top 10, en los próximos 5 años? "Estamos hablando de un futuro muy cercano y sé que hay futuro y talento, pero lo dudo para los próximos cinco años".