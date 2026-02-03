Bogotá sigue siendo sede de importante eventos deportivo de talla internacional. Este martes 3 de febrero se presentó una nueva edición del Astara Golf Championship by Mastercard, certamen que hace parte del Korn Ferry Tour, que se disputará en el campo Fundadores del Country Club de Bogotá.

El Astara Golf Championship se llevará entre el 5 hasta el 8 de febrero y contará con la participación de figuras como Camilo Villegas, el barranquillero Ricardo Celia, los bogotanos Esteban Jaramillo, Daniel Faccini y Joaquín Cabrera. También hará presencia Sebastián Moss, golfista con raíces colombianas que jugará por primera vez este certamen.

Novedades del Astara Golf Championship

El Astara Golf Championship contará con la participación de 144 jugadores que tratarán de sumar puntos para el Korn Ferry Tour y el ranking mundial.

Del mismo modo, la edición del 2026 del certamen se disputará en el campo Fundadores, un trazado que ha sido testigo de la historia del golf colombiano.

Desde la versión de 2010, año en el que se desarrolló por primera vez el Astara Golf Championship han participado en el torneo jugadores que posteriormente alcanzaron los principales circuitos del mundo, incluidos ganadores de majors y de títulos emblemáticos del golf como Scottie Scheffler, Jordan Spieth, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Keegan Bradley, Sepp Straka y Mike Weir.

Camilo Villegas regresa a Colombia

Otro de los grandes atractivos del Astara Golf Championship está en el regreso a una competición en Colombia de Camilo Villegas, quien no participa de un certamen en el país desde hace tres años.

“Gracias a todos los medios que están hoy acá apoyando el golf. Es un momento importante para el golf colombiano y latinoamericano. Acá están las futuras estrellas del PGA Tour. Muchas han pasado por acá. El Korn Ferry Tour, la cuna del golf, va creando estrellas. Es una semana especial para mí, no tengo la oportunidad de jugar mucho en Colombia, pero se siente alegre, se siente la energía latina, que la siento yo y todos los jugadores que vienen”, dijo Camilo Villegas.