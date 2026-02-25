David Alonso comienza la temporada 2026 del campeonato de Moto2, con credenciales de protagonista tras un 2025 que marcó su consolidación en la élite del deporte motor.

La última temporada cerró en la novena posición general con 153 puntos, el piloto destacó por su regularidad y capacidad competitiva, reflejada en cinco podios y una histórica victoria.

David Alonso competirá durante 22 carreras en el Moto 2: arranca en Tailandia

El triunfo en Hungría significó un hito para el motociclismo colombiano, al convertirse en el primer piloto del país en ganar en Moto2. Más allá del resultado, evidenció una madurez estratégica notable en la gestión de carrera y neumáticos, uno de los mayores retos en la categoría intermedia.

De cara al nuevo calendario, que incluye 22 competencias y abrirá en Tailandia, Alonso llega con mayor experiencia y un conocimiento técnico más sólido. Su adaptación a las exigencias de la cilindrada y su evolución en ritmo de carrera lo posicionan como aspirante al título.

Con el respaldo de su equipo y la confianza adquirida, el colombiano buscará consolidarse desde el inicio y mantener la regularidad necesaria para luchar por el campeonato.

Calendario de carreras de la temporada 2026 de David Alonso en Moto 2

# Gran Premio Fechas Circuito / Sede

1 Gran Premio de Tailandia 27 feb. – 1 mar. Buriram

2 Gran Premio de Brasil 20 – 22 mar. Goiânia

3 Gran Premio de las Américas 27 – 29 mar. Austin, EE. UU.

4 Gran Premio de Catar 10 – 12 abr. Losail

5 Gran Premio de España 24 – 26 abr. Jerez

6 Gran Premio de Francia 8 – 10 may. Le Mans

7 Gran Premio de Cataluña 15 – 17 may. Barcelona-Catalunya

8 Gran Premio de Italia 29 – 31 may. Mugello

9 Gran Premio de Hungría 5 – 7 jun. Balaton Park

10 Gran Premio de la República Checa 19 – 21 jun. Brno

11 Gran Premio de los Países Bajos 26 – 28 jun. Assen

12 Gran Premio de Alemania 10 – 12 jul. Sachsenring

13 Gran Premio de Gran Bretaña 7 – 9 ago. Silverstone

14 Gran Premio de Aragón 28 – 30 ago. MotorLand Aragón

15 Gran Premio de San Marino 11 – 13 sep. Misano

16 Gran Premio de Austria 18 – 20 sep. Red Bull Ring

17 Gran Premio de Japón 2 – 4 oct. Motegi

18 Gran Premio de Indonesia 9 – 11 oct. Mandalika

19 Gran Premio de Australia 23 – 25 oct. Phillip Island

20 Gran Premio de Malasia 30 oct. – 1 nov. Sepang

21 Gran Premio de Portugal 13 – 15 nov. Portimao

22 Gran Premio de Valencia 20 – 22 nov. Valencia