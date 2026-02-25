[VIDEO] Inolvidable homenaje del Swansea City a su nuevo copropietario Snoop Dogg

Multitudinario recibimiento de más de 20.000 aficionados del Swansea City, rindieron homenaje a su nuevo copropietario, el icónico rapero estadounidense Snoop Dogg, en su primera visita oficial a Gales desde que se convirtió en inversor del club en 2025.

El artista, de 54 años, fue recibido con un pasillo de honor y un mar de toallas blancas ondeando en las gradas del estadio, en la antesala del compromiso por la Championship frente al Preston North End.

Vestido con los colores del equipo galés, Snoop Dogg recorrió el terreno de juego acompañado por jóvenes futbolistas locales, en medio de la ovación generalizada.

En lo deportivo, el Swansea logró rescatar un empate 1-1 en el último suspiro del encuentro, gracias a un tanto de Liam Cullen en el minuto 95, desatando la euforia de los presentes.

El impacto de Snoop Dog en el Swansea se valora positivamente

El entrenador Vitor Matos destacó la cercanía del artista con el grupo, revelando que incluso compartió palabras con los jugadores en el vestuario.

“Es alguien al que le gusta implicarse y realmente ama el deporte”, afirmó el técnico, quien valoró positivamente su compromiso con el club y la ciudad.

Actualmente en la posición 14 de la segunda división inglesa, el Swansea se prepara para su próximo reto ante el Ipswich Town, con el respaldo de una figura global que ya empieza a dejar huella.

Entrenador de Preston bromeó con Snoop Dog: "Lo único que noté diferente fue el olor a marihuana "

El entrenador del Preston restó importancia al impacto que tuvo el paseo del rapero antes del partido en el rendimiento de su equipo; sin embargo, no pudo evitar comentar el aroma único que le recibió mientras ambos equipos se preparaban para la batalla sobre el césped.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el empate 1-1, Heckingbottom bromeó: “Lo único que noté diferente fue el olor a marihuana en el túnel antes del partido. Solo es diferente para la gente que viene aquí todas las semanas, ¿no? Nosotros no jugamos en Swansea todas las semanas, así que para nosotros no es diferente".