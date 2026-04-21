Cambios en el reglamento de la F1: aplican desde el Gran Premio de Miami

La reducción del tiempo de recarga durante la calificación y de la potencia máxima eléctrica en carrera son los principales ajustes acordados este lunes en el reglamento de las nuevas unidades de potencia que aplicará el Mundial de Fórmula Uno a partir del cuarto Gran Premio de la temporada, el de Miami (EEUU), que se disputará el primer fin de semana de mayo.

Con el fin de atender las numerosas quejas de los pilotos y con miras a resolver los diferentes problemas de seguridad derivados de las disputas de las tres primeras pruebas de la temporada, en Australia, China y Japón, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) anunció, de acuerdo con los directores de los equipos, los directores generales de los fabricantes de unidades de potencia y la FOM -la responsable de la F1-, los ajustes del reglamento que entrarán en vigor a partir del próximo Gran Premio y que reducirán, sin provocar una enorme revolución, la importancia de lo eléctrico en favor de la combustión.

Grandes Premios cancelados por el conflicto en Medio Oriente

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El cuarto y el quinto Gran Premio del calendario inicialmente diseñado, los de Baréin y Arabia Saudí, respectivamente, quedaron cancelados debido al conflicto bélico en Oriente Medio derivado del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la posterior respuesta de éste; por lo que la cuarta prueba del Mundial se disputará el fin de semana del 3 al 5 de mayo en la localidad estadounidense de Miami, en Florida.

Las propuestas finales presentadas durante la reunión fueron el resultado de una serie de conversaciones mantenidas durante las últimas semanas entre la FIA y los representantes técnicos, así como de las numerosas aportaciones de los pilotos con los datos recopilados en las tres primeras pruebas.

Las propuestas acordadas se aplicarán a partir del Gran Premio de Miami, salvo los cambios en la salida de la carrera, que se probarán en esa carrera y se adoptarán tras recibir comentarios y realizar un análisis.

En cuanto a la sesión de clasificación, se han acordado unos ajustes en los parámetros de gestión de la energía, incluida una reducción de la recarga máxima permitida de 8 a 7 megajulios: "con el objetivo de reducir la recuperación excesiva de energía y fomentar una conducción a fondo más constante".

Cambios en el reglamento de la F1: aplican desde el Gran Premio de Miami

Este cambio tiene como objetivo reducir la duración máxima del 'superclipping' (los motores híbridos se quedan sin energía eléctrica en rectas largas) a aproximadamente entre dos y cuatro segundos por vuelta.

La potencia máxima del 'superclipping' se ha aumentado a 350 kilovatios frente a los 250 anteriores, lo que reduce aún más el tiempo dedicado a la recarga y la carga de trabajo del piloto en la gestión de la energía. Esto también se aplicará en condiciones de carrera.

Además, se ha desarrollado un nuevo sistema de 'detección de salida con baja potencia', capaz de identificar los coches con una aceleración anormalmente baja poco después de soltar el embrague.

En tales casos, se activará un despliegue automático del MGU-K para garantizar un nivel mínimo de aceleración y mitigar los riesgos relacionados con la salida sin introducir ninguna ventaja deportiva.

Se está introduciendo un sistema de advertencia visual asociado, que activa luces intermitentes (traseras y laterales) en los coches afectados para alertar a los pilotos que les siguen.

También se ha implementado un reinicio del contador de energía al inicio de la vuelta de formación para corregir una inconsistencia del sistema identificada anteriormente.

Entre las novedades, se han aumentado las temperaturas de las mantas de neumáticos para los compuestos intermedios, siguiendo los comentarios de los pilotos, con el fin de mejorar el agarre inicial y su rendimiento en condiciones de mojado.

Se reducirá el uso máximo del ERS (sistema que recupera energía cinética y térmica para convertirla en potencia eléctrica), lo que limitará el par motor y mejorará el control del vehículo en condiciones de baja adherencia.