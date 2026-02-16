Camila Osorio ascendió 18 puestos; así está el Ranking WTA tras torneo de Doha

Luego de una participación destacada de Camila Osorio en el torneo WTA 1000 de Doha, donde la tenista cucuteña superó las dos fases clasificatorias para llegar al cuadro principal y después avanzar dos rondas más hasta llegar a los octavos de final (donde cayó contra Ostapenko), logró ascender varios puestos en el ranking.

La tenista colombiana de apenas 24 años se ha reivindicado tras la derrota en primera ronda en el pasado Abierto de Australia, pues luego de su participación en ese Gran Slam logró ganar el torneo WTA 125 de Manila en Filipinas antes de esta buena actuación en Doha.

Lea también: Jutta Leerdam, la patinadora que brilla en los Olímpicos de invierno

Así quedó el Ranking WTA tras la actuación de Camila Osorio en Doha

Otro de los cambios más notorios en el ranking es la vuelta entre las diez mejores de la canadiense Victoria Mboko, quien llegó a la final del torneo en Doha, pero que no pudo llevarse el título gracias una actuación estelar de la checa Karolina Muchova, que venció en dos sets a la canadiense y sube ocho puestos en el escalafón para colocarse número 11 del mundo.

En lo que respecta a Camila Osorio, la cucuteña logró ascender 18 puestos y llegar la casilla 62 del Ranking WTA tras alcanzar los octavos de final del torneo, certamen que también tuvo la participación de la antioqueña Emiliana Arango, quien quedó en el puesto 56 tras perder en la primera ronda del torneo.

Lea también UAE Tour: así le fue a Nairo y a los colombianos en la etapa 1

Sabalenka sigue liderando el Ranking de la WTA

El top 3 se mantiene intacto con la bielorrusa Aryna Sabalenka en cabeza, muy lejos de sus perseguidoras, la polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina, quienes cierran los tres primeros puestos de la clasificación.

La tenista estadounidense Jessica Pegula se mete entre las cinco mejores mientras que su compatriota Coco Gauff sube al cuarto puesto del ranking, tras el WTA 1000 de Doha en Catar.

Gauff cayó en dieciseisavos de final ante la italiana Elisabetta Cocciaretto y Jessica Pegula ni siquiera compitió en el torneo, pero la retirada de la estadounidense Amanda Anisimova, ganadora en Catar el año anterior y que defendía 990 puntos, benefició a ambas en la clasificación mientras que esta queda relegada al sexto puesto.

En otras noticias: Diego Pescador ganó el título al Mejor Joven en el Tour de Omán 2026