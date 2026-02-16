UAE Tour: así le fue a Nairo y a los colombianos en la etapa 1

Las competencias ciclísticas vienen tomando forma en este 2026 con una nueva edición del UAE Tour que se disputa por octava ocasión. Esta carrera consta de siete etapas, y desde la primera, los colombianos ya empiezan a dar de qué hablar. Nairo Quintana, Juan Sebastián Molano, Sergio Higuita y Harold Tejada compiten.

Esa cuota colombiana no pudo estar en la parte alta de la clasificación general al término de una primera etapa con un recorrido de 118 kilómetros que fue recortado por los fuertes vientos que se presentaron a lo largo del camino. Fue una fracción que los velocistas sacaron adelante entre Madinat Zayed Majlis y el Palacio de Liwa.

El recorrido contó con 118 kilómetros, pese a que originalmente eran 144 kilómetros por disputar. La organización avisó que por los fuertes vientos se recortaban 26 kilómetros. Un plano llano que probó la velocidad de Isaac del Toro que se quedó con la primera fracción. El mexicano se afianzó después de una caída de Jonathan Milan, quien estaba en el frente de la carrera.

ASÍ LE FUE A NAIRO QUINTANA Y A LOS COLOMBIANOS

A lo largo de los 118 kilómetros hubo mucha fricción provocada también por los fuertes vientos que complicaron el trazado de los ciclistas. El ganador fue Isaac del Toro, pero en los últimos trazados hubo caídas, una de ellas de Jonathan Milan que quedó relegado.

Por el lado de los colombianos, Harold Tejada fue el mejor cafetero en la jornada inicial del UAE Tour llegando como el 21 de la carrera llegando en el esprint final con el mismo tiempo de Isaac del Toro (2:30:56). Nairo Quintana fue el segundo de la representación de Colombia con un panorama igual en cuanto al tiempo y llegando de 26.

Luego de Nairo Quintana llegó Sergio Higuita conformando ese esprint final frente a frente con los demás competidores. El del XDS Astana Team quedó de 39 con el mismo tiempo del mexicano del Toro. Por su parte, Juan Sebastián Molano cruzó la línea de meta como el 64 de la carrera con el mismo tiempo de sus compatriotas y de Isaac.

La clasificación general tiene a Harold Tejada como el mejor colombiano en la casilla 22, seguido de Nairo Quintana que fue el 27, Sergio Higuita fue el 40 y por último, Juan Sebastián Molano ocupó la posición 65.

1 Isaac del Toro Isaac UAE Team Emirates-XRG 02:30:46

2 Bol Cees Decathlon CMA CGM Team+ 04

3 Tiberi Antonio Bahrain Victorious + 06

4 Malucelli Matteo XDS Astana Team + 07

5 Romele Alessandro XDS Astana Team + 08

Colombianos en la general

22. Harold Tejada XDS Astana Team + 10

27. Nairo Quintana Movistar Team + 10

40. Sergio Higuita XDS Astana Team + 10

65. Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG + 10